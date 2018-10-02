Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 2 Οκτωβρίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 2 Οκτωβρίου
 

Πάτρας

14:00 - 17:00 μμ

ΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ

02:00 πμ - πρωί

ΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ

Δύμης

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061

Παραλίας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492

Βραχνεΐκων

14:00-17:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046

Ρίου

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ) ΤΗΛ.: 2610-991.102

Μεσσάτιδας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336

Καλαβρύτων

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131

Νέου Ερινεού

14:00-17:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 02/10/2018 11:12

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/502017?skip_cache=yes

thebest.gr © 2018

Life&the City
Τα τριήμερα και οι αργίες για το υπόλοιπο της σαιζόν... μέχρι τα Χριστούγεννα του 2019Για να προετοιμαστείτε καταλλήλως...
Τα τριήμερα και οι αργίες για το υπόλοιπο της σαιζόν... μέχρι τα Χριστούγεννα του 2019
Αθλητισμός
twitter.com/lakersΉττα για το Λος Άντζελες με 124-107 από το Ντένβερ
ΝΒΑ: Ανεπίσημο ντεμπούτο του ΛεΜπρόν στους Λέικερς
Culture
Εγκαινιάζεται την Παρασκευή στη Γκαλερί Cube η έκθεση της Ισμήνης Μπονάτσου “Art is an Ark”Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 3 Νοεμβρίου
Εγκαινιάζεται την Παρασκευή στη Γκαλερί Cube η έκθεση της Ισμήνης Μπονάτσου “Art is an Ark”


Φαρμακεία
Πολιτική
Στην Πάτρα αύριο ο Ανδρέας Ξανθός και οι γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Υγείας Το πρόγραμμα της επίσκεψής τους
Στην Πάτρα αύριο ο Ανδρέας Ξανθός και οι γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Υγείας
Κοινωνία
Διέρρηξαν σταθμευμένο ΙΧ στην Πάτρα για να αρπάξουν... γυαλιά - Πιάστηκαν στα πράσα...Συνελήφθησαν δυο νεαροί
Διέρρηξαν σταθμευμένο ΙΧ στην Πάτρα για να αρπάξουν... γυαλιά - Πιάστηκαν στα πράσα...

Αγορά
Στο 19,1% μειώθηκε η ανεργία τον Ιούνιο του 2018 στην Ελλάδα-Παραμένουμε ωστόσο Ευρωπαϊκά ...πρώτοι στους ανέργουςΤα στοιχεία της Eurostat
Στο 19,1% μειώθηκε η ανεργία τον Ιούνιο του 2018 στην Ελλάδα-Παραμένουμε ωστόσο Ευρωπαϊκά ...πρώτοι στους ανέργους



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πανελλήνια αίσθηση από το "θαυματουργό" κέικ του Πατρινού βιοχημικού Δημήτρη Κουρέτα! Αποτελεί παγκόσμια πατέντα Πανελλήνια αίσθηση από το "θαυματουργό" κέικ του Πατρινού βιοχημικού Δημήτρη Κουρέτα! Αποτελεί παγκόσμια πατέντα
Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής του Άρη Ανδρουλάκη, Μαρί Κλερ: "Οι ουρανοί είναι δικοί σου" γλυκέ μου Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής του Άρη Ανδρουλάκη, Μαρί Κλερ: "Οι ουρανοί είναι δικοί σου" γλυκέ μου
O Kώστας Λαμπρόπουλος παντρεύτηκε με την Μαρία Τζόλα O Kώστας Λαμπρόπουλος παντρεύτηκε με την Μαρία Τζόλα
Η τραγική μάνα της 11χρονης στο Άργος είναι η γιατρός που κράτησε στη ζωή την Άσπα Μπόγρη Η τραγική μάνα της 11χρονης στο Άργος είναι η γιατρός που κράτησε στη ζωή την Άσπα Μπόγρη
Πέθανε ο Άρης Ανδρουλάκης, γιος του γνωστού καθηγητή χειρουργικής στο ΠΓΝΠ Πέθανε ο Άρης Ανδρουλάκης, γιος του γνωστού καθηγητή χειρουργικής στο ΠΓΝΠ
Πέντε απόφοιτοι και δύο διδακτορικοί του πανεπιστημίου Πατρών στην Dream team των Ελλήνων επιστημόνων κάτω των 45 ετών Πέντε απόφοιτοι και δύο διδακτορικοί του πανεπιστημίου Πατρών στην Dream team των Ελλήνων επιστημόνων κάτω των 45 ετών
Σκότωσε την αδελφή του με την καραμπίνα, έβαλε φωτιά και μετά αυτοκτόνησε – Τραγική φιγούρα η μάνα των παιδιών που ήταν αυτόπτης – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ Σκότωσε την αδελφή του με την καραμπίνα, έβαλε φωτιά και μετά αυτοκτόνησε – Τραγική φιγούρα η μάνα των παιδιών που ήταν αυτόπτης – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ
Μετά το Ηλιακό στα Ψηλαλώνια, η Πάτρα απέκτησε και νέο "μπαλκόνι" Μετά το Ηλιακό στα Ψηλαλώνια, η Πάτρα απέκτησε και νέο "μπαλκόνι"
Ο κήπος στην ταράτσα του Μεγάρου Γαλανάκη στην Πάτρα - Σύντομα ξανά...κατάφυτος έτοιμος για νέα ...εποχή!ΦΩΤΟ Ο κήπος στην ταράτσα του Μεγάρου Γαλανάκη στην Πάτρα - Σύντομα ξανά...κατάφυτος έτοιμος για νέα ...εποχή!ΦΩΤΟ
Το κορίτσι του PICK που τράβηξε όλα τα βλέμματα - ΦΩΤΟ Το κορίτσι του PICK που τράβηξε όλα τα βλέμματα - ΦΩΤΟ