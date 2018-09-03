Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝ/ΧΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-9-2018 & ώρα 12 μεσ. από τον ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ:ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΚΩΝ, ΒΡΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ- ΠΛΑΤΩΝ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΝΙΚΗ ΝΙΚ. ΚΑΡΦΑΚΗ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Ά ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ: ΝΕΦΕΛΗ, ΔΙΩΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΦΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΦΑΚΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ χήρα ΕΛΕΥΘ. ΚΑΡΦΑΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γρ. Τελετών Τσανταρλιώτης, Καλαβρύτων 18 και ΦωκαίαςΠάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΡΙΒΑ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΙΒΑ,
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΡΙΒΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΙΒΑ,
ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χηρα ΘΕΟΔ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΗ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΓΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.