Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝ/ΧΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Τρίτη 4-9-2018 & ώρα 12 μεσ. από τον ιερό  Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ:ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΚΩΝ, ΒΡΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ- ΠΛΑΤΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΝΙΚΗ ΝΙΚ. ΚΑΡΦΑΚΗ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Ά ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ: ΝΕΦΕΛΗ, ΔΙΩΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΦΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΦΑΚΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ χήρα ΕΛΕΥΘ. ΚΑΡΦΑΚΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γρ. Τελετών Τσανταρλιώτης, Καλαβρύτων 18 και ΦωκαίαςΠάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΡΙΒΑ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΙΒΑ,

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΡΙΒΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΙΒΑ,

ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χηρα ΘΕΟΔ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΗΝΗ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΓΩ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 03/09/2018 20:21

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/498643?skip_cache=yes

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