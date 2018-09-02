Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου
 

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΑΓΥΙΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ) ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ
Ερμού & Κανακάρη ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 116 ΨΑΡΟΦΑΪ ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 355 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 - ΝΟΡΜΑΝ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ 02:00 πμ - πρωί ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης

8:00-21:00 ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 24450 21:00-πρωί ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ) ΤΗΛ.: 2610-520.772

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων

09:00-14:00 & 14:00-21:00 ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-932.032

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2614-001.851

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων

09:00-13:30 & 17:30-22:30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού

09:00-14:00 & 14:00-21:00 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 02/09/2018 10:33

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/498499

thebest.gr © 2018

Life&the City
Η Chiara Ferragni παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σε μία εντυπωσιακή τελετή στην Σικελία - ΦΩΤΟΔείτε τις εικόνες
Η Chiara Ferragni παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σε μία εντυπωσιακή τελετή στην Σικελία - ΦΩΤΟ
Αθλητισμός
Για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική Νεανίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημαΓνώρισε την ήττα με 13-9 από την Ισπανία
Για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική Νεανίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
Culture
Συναυλία "με τα επίσημα και τα τζην" από το Πολιτιστικό Σωματείο "Φάρος" και τη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο ΠατρώνΠεριοδεία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας
Συναυλία "με τα επίσημα και τα τζην" από το Πολιτιστικό Σωματείο "Φάρος" και τη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών


Φαρμακεία
Πολιτική
Ζάκυνθος: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο χωριό ΑργάσιΔιαβάστε περισσότερα
Ζάκυνθος: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο χωριό Αργάσι
Κοινωνία
Συλλήψεις αλλοδαπών σε Πάτρα και ΗγουμενίτσαΔιαβάστε περισσότερα
Συλλήψεις αλλοδαπών σε Πάτρα και Ηγουμενίτσα

Events
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο Τεταμένες οι σχέσεις των δύο χωρών
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο
Αγορά
Μπισκότα χωρίς γλουτένη φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας απέσπασαν το 1ο βραβείο στο Διαγωνισμό Ecotrophelia 2018Το προϊόν αναπτύχθηκε από τους φοιτητές του Τμήματος Νικόλαο Ζάχο και Νικόλαο Λαμπράκη
Μπισκότα χωρίς γλουτένη φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας απέσπασαν το 1ο βραβείο στο Διαγωνισμό Ecotrophelia 2018



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση, στο νοσοκομείο του Ρίου, 21χρονη που "καρφώθηκε" με ΙΧ σε δένδρο Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση, στο νοσοκομείο του Ρίου, 21χρονη που "καρφώθηκε" με ΙΧ σε δένδρο
Σήμερα το απόγευμα, η κηδεία της Ιωάννας Αράπη - Παπαδοπούλου Σήμερα το απόγευμα, η κηδεία της Ιωάννας Αράπη - Παπαδοπούλου
Πάτρα: Τροχαίο στο Μιντιλόγλι - Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους κι ένα παιδί- ΦΩΤΟ Πάτρα: Τροχαίο στο Μιντιλόγλι - Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους κι ένα παιδί- ΦΩΤΟ
Τελευταίες πινελιές για τη Μίνι Περιμετρική - Έπεσε η άσφαλτος-Παραδίδεται εντός των ημερών Τελευταίες πινελιές για τη Μίνι Περιμετρική - Έπεσε η άσφαλτος-Παραδίδεται εντός των ημερών
Δείτε πού και πότε χτίστηκαν οι δυο πρώτες πολυκατοικίες στην Πάτρα- ΦΩΤΟ Δείτε πού και πότε χτίστηκαν οι δυο πρώτες πολυκατοικίες στην Πάτρα- ΦΩΤΟ
Λακόπετρα Αχαΐας: Μάντρα πάνω στο κύμα (στην κυριολεξία) – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ Λακόπετρα Αχαΐας: Μάντρα πάνω στο κύμα (στην κυριολεξία) – ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Τανιμανίδης - Μπόμπα: Just married στη Σίφνο! ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ Τανιμανίδης - Μπόμπα: Just married στη Σίφνο! ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Πάτρα: Έπαιζε στο Βλατερό η 9χρονη που είχε φύγει από το σπίτι της στα Ζαρουχλέικα Πάτρα: Έπαιζε στο Βλατερό η 9χρονη που είχε φύγει από το σπίτι της στα Ζαρουχλέικα
Πάτρα: 9χρόνη έφυγε από το σπίτι της στα Ζαρουχλέικα Πάτρα: 9χρόνη έφυγε από το σπίτι της στα Ζαρουχλέικα