Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

ΚΗΔΕΙΑ

Την Πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ χήρα ΘΕΟΔ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 3-9-2018 και ώρα 11πμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Γιανκος και Μαρα, Σοφία και Αντώνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ: Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα . Τηλ. 2610.324855,2610.324838, Αθηνών-Ρίου 5Α , Τηλ. 2610.326842

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ΚΗΔΕΙΑ

Την Πολυαγαπημένη μας

ΛΕΜΟΝΙΑ χηρα ΣΠΥΡ. ΓΑΖΕΤΑ ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 3-9-2018 και ώρα 11.30 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Αναστασία και Γιώργος Λογγινος, Παναγιώτης και Δήμητρα Γαζέτα, Φωτεινή Παγκαλκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Έφη, Λένα, Σπύρος, Μαριλένα, Χριστιάνα, Δήμητρα, Μόνικα, Σπύρος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ: Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα . Τηλ. 2610.324855,2610.324838, Αθηνών-Ρίου 5Α , Τηλ. 2610.326842

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤ. ΡΙΧΑΝΗ ΕΤΩΝ 54

κηδεύουμε την Δευτέρα 3-9-2018 και ώρα 10πμ από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Οι γονείς του: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΙΧΑΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΡΤΣΗ

Ο αδελφός του: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΧΑΝΗΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γρ. Τελετών Τσανταρλιώτης, Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΑΣΤ.  ΡΑΛΛΗ

ΠΛΗΡΗΣ  ΗΜΕΡΩΝ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/2018 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΛΗΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΛΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΛΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΛΟΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ,

ΔΑΝΑΗ ΣΑΡΛΗ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΚΕΛΛΥ,ΕΛΕΝΑ,ΣΤΕΦΑΝΙΑ,ΙΩΝΑΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΩΤ. ΘΩΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1ΟΥ Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΩΝ 56

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ,ΑΝΔΡΙΑΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ,

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΘΩΜΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΓΑΤΣΟ

ΕΤΩΝ 96

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  4,30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΣΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΑΤΣΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/2018 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]


 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 02/09/2018 17:32

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/498473?skip_cache=yes

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