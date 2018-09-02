Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
Την Πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ χήρα ΘΕΟΔ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 3-9-2018 και ώρα 11πμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Γιανκος και Μαρα, Σοφία και Αντώνης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ: Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα . Τηλ. 2610.324855,2610.324838, Αθηνών-Ρίου 5Α , Τηλ. 2610.326842
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ΚΗΔΕΙΑ
Την Πολυαγαπημένη μας
ΛΕΜΟΝΙΑ χηρα ΣΠΥΡ. ΓΑΖΕΤΑ ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 3-9-2018 και ώρα 11.30 πμ από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Αναστασία και Γιώργος Λογγινος, Παναγιώτης και Δήμητρα Γαζέτα, Φωτεινή Παγκαλκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Έφη, Λένα, Σπύρος, Μαριλένα, Χριστιάνα, Δήμητρα, Μόνικα, Σπύρος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ: Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα . Τηλ. 2610.324855,2610.324838, Αθηνών-Ρίου 5Α , Τηλ. 2610.326842
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤ. ΡΙΧΑΝΗ ΕΤΩΝ 54
κηδεύουμε την Δευτέρα 3-9-2018 και ώρα 10πμ από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Οι γονείς του: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΙΧΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΡΤΣΗ
Ο αδελφός του: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΧΑΝΗΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γρ. Τελετών Τσανταρλιώτης, Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΑΣΤ. ΡΑΛΛΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/2018 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΛΗΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΛΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΛΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ,
ΔΑΝΑΗ ΣΑΡΛΗ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΚΕΛΛΥ,ΕΛΕΝΑ,ΣΤΕΦΑΝΙΑ,ΙΩΝΑΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΩΤ. ΘΩΜΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1ΟΥ Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ
ΕΤΩΝ 56
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ,ΑΝΔΡΙΑΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ,
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΘΩΜΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΓΑΤΣΟ
ΕΤΩΝ 96
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-9-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4,30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΣΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΓΑΤΣΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/2018 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ & ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]