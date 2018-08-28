Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Αυγούστου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Αυγούστου
 

Πάτρας

14:00 - 17:00 μμ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 6 - ΠΛ. ΤΑΜΠΑΧΑΝΩΝ

02:00 πμ - πρωί

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 6 - ΠΛ. ΤΑΜΠΑΧΑΝΩΝ

 

Δύμης

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983

 

Παραλίας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-523.703

 

Βραχνεΐκων

14:00-17:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

 

Ρίου

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΤΣΑΡΣΙΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ) ΤΗΛ. 2610-991.605

 

Μεσσάτιδας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δημοκρατίας 102 Οβρυα - πλησίον ΑΒ Βασιλόπουλος ΤΗΛ. 2610-526.140

 

Καλαβρύτων

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131

 

Νέου Ερινεού

14:00-17:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 28/08/2018 09:48

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/498012?skip_cache=yes

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