Κηδείες που θα γίνουν την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΗ ΛΕΩΝ. ΚΟΡΑΧΑΗ
Ετών 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-8-2018μ και ώρα 12 μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΑΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΑΧΑΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ, ΟΡΣΑΛΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΤ.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 36)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ& ΩΡΑ 5:00μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Κομπιγαδιου Ερυμάνθου
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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