Κηδείες που θα γίνουν την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Κηδείες-Μνημόσυνα

Κηδείες


Μοιραστείτε το άρθρο:


Κηδείες που θα γίνουν την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΤΩΝΗ ΛΕΩΝ. ΚΟΡΑΧΑΗ

Ετών 73

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-8-2018μ και ώρα 12 μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΑΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΑΧΑΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ, ΟΡΣΑΛΙΑ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.

-----------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΤ.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 36)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ& ΩΡΑ 5:00μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Κομπιγαδιου Ερυμάνθου

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ              ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα

Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.

-------------------------

 

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 23/08/2018 17:19

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/497637?skip_cache=yes

thebest.gr © 2018

Life&the City
Σπανούλης - Χοψονίδου βάφτισαν τη μικρότερη κόρη τους - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΜακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Σπανούλης - Χοψονίδου βάφτισαν τη μικρότερη κόρη τους - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Αθλητισμός
Κάλεσμα του Παναιτωλικού στον κόσμο του για την πρεμιέρα της Superleague Οι Αγρινιώτες υποδέχονται τον Ατρόμητο το Σάββατο 25 Αυγούστου
Κάλεσμα του Παναιτωλικού στον κόσμο του για την πρεμιέρα της Superleague
Culture
Ασύλητος θαλαμοειδής τάφος βρέθηκε στην ΙεράπετραΗ ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ασύλητος θαλαμοειδής τάφος βρέθηκε στην Ιεράπετρα


Κηδείες-Μνημόσυνα
Πολιτική
«Θα αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου πρέπει», τονίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης που επισκέπτεται το πυρόπληκτο ΜάτιΈνα μήνα μετά τη φονική πυρκαγιά
«Θα αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου πρέπει», τονίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης που επισκέπτεται το πυρόπληκτο Μάτι
Κοινωνία
Αχαΐα: Έσβησε η φωτιά στα Νιφοραίικα Ξέσπασε σε χωράφι
Αχαΐα: Έσβησε η φωτιά στα Νιφοραίικα

Events
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο Τεταμένες οι σχέσεις των δύο χωρών
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο
Αγορά
Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2018Τι ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2018



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

"Εφυγε" ένας άρχοντας της Πάτρας ο Αντώνης Παπαγιαννάκης "Εφυγε" ένας άρχοντας της Πάτρας ο Αντώνης Παπαγιαννάκης
Πάτρα: Θλίψη για τον γιατρό Μάκη Βανδώρο- Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών Πάτρα: Θλίψη για τον γιατρό Μάκη Βανδώρο- Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατρών - Καλαβρύτων - Νεκρός ο αστυνομικός Βασίλης Πετρόπουλος μετά από σύγκρουση με ΙΧ Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατρών - Καλαβρύτων - Νεκρός ο αστυνομικός Βασίλης Πετρόπουλος μετά από σύγκρουση με ΙΧ
Σεισμική δόνηση 3.7 Ρίχτερ, αισθητή στην Πάτρα - Στο Ρίο το επίκεντρο Σεισμική δόνηση 3.7 Ρίχτερ, αισθητή στην Πάτρα - Στο Ρίο το επίκεντρο
Σοκ και στην Πάτρα για το θάνατο του Άγγελου Φιλιππόπουλου που έπεσε σε δεξαμενή λυμάτων εργοστασίου των Λεχαινών Σοκ και στην Πάτρα για το θάνατο του Άγγελου Φιλιππόπουλου που έπεσε σε δεξαμενή λυμάτων εργοστασίου των Λεχαινών
Χαλαροί και...μαυρισμένοι Καραμανλής - Παζαϊτη στη Λευκάδα - ΦΩΤΟ Χαλαροί και...μαυρισμένοι Καραμανλής - Παζαϊτη στη Λευκάδα - ΦΩΤΟ
Πάτρα: Ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια ο μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άνω Καστρίτσι- ΦΩΤΟ Πάτρα: Ένοχος για εμπρησμό από αμέλεια ο μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άνω Καστρίτσι- ΦΩΤΟ
Θάνατος 5χρονης στη Φλώρινα: Την σκότωσε το «φρουτένιο» αντιβιοτικό που πήρε για τον πυρετό Θάνατος 5χρονης στη Φλώρινα: Την σκότωσε το «φρουτένιο» αντιβιοτικό που πήρε για τον πυρετό
Δούκισσα Νομικού: Η πρώτη της φωτογραφία στο instagram μετά το θάνατο του Σωκράτη Κόκκαλη Δούκισσα Νομικού: Η πρώτη της φωτογραφία στο instagram μετά το θάνατο του Σωκράτη Κόκκαλη
Άσχημο παιχνίδι της μοίρας για την 33χρονη Ράνια που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή Άσχημο παιχνίδι της μοίρας για την 33χρονη Ράνια που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή