Έρχεται και στην Ελλάδα το θρίλερ μυστηρίου "Η Καλόγρια"

To θρίλερ με τίτλο «Η Καλόγρια – The Nun» σε σκηνοθεσία του Εγγλέζου Κόριν Χάρτι - Corin Hardy και με παραγωγό τον James Wan του «Insidious», του «Saw - Σε βλέπω» αλλά και του «The Conjuring – To Kάλεσμα», ο οποίος μάλιστα έχει σκηνοθετήσει και την περιπέτεια «Αquaman» με τον Τζέισον Μομόα, θα κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 σε διανομή της Tanweer ενώ μία μέρα αργότερα, στις 7/9 θα βγει στις ΗΠΑ.

Πρωταγωνιστούν ο 55χρονος Μεξικανός ηθοποιός Ντέμιαν Μπισίρ, η Ταίσα Φαρμίγκα και οι Τζόνας Μπλόκετ, Σαρλότ Χόουπ, Ίνγκριντ Μπισού και Μπόνι Άαρονς.

Το φιλμ, το τρέιλερ του οποίου ήδη παίζεται στα Odeon Veso Mare στην Πάτρα, θεωρείται ένα γκόθικ θρίλερ μυστηρίου, ένα spin-off στο «The Conjuring 2» του 2016. Ο Demián Bichir είχε προταθεί το 2011 για το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για το φιλμ «A Better Life».

Όταν μια νεαρή καλόγρια αυτοκτονεί σ΄ένα μοναστήρι της Ρουμανίας, ένας ιερέας με θολό παρελθόν και μία ασκούμενη μοναχή, στέλνονται από το Βατικανό για να διερευνήσουν το θάνατό της, όμως στην πορεία έρχονται αντιμέτωποι με μία σειρά από ένοχα μυστικά. Διακινδυνεύοντας όχι μόνο τη ζωή τους αλλά και την πίστη και τις ίδιες τις ψυχές τους, παλεύουν τις δαιμονικές δυνάμεις που εμφανίζονται στο διάβα τους παίρνοντας τη μορφή της δαιμονικής μοναχής που τρομοκράτησε το κοινό στο «The Conjuring 2».

Την ίδια στιγμή, η μονή γίνεται ένα τρομακτικό πεδίο μάχης ανάμεσα στους ζωντανούς και των καταραμένους.

Το φιλμ θα το δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ