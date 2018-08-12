Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Αυγούστου

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-08-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 μ μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΓΙΕΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΠΕΜΠΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΛΩΤΑ,
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΛΩΤΑ , ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/8/2018 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
ΜΙΧΑΗΛ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΣΗΦ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-8-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΜΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-08-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΚΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-8-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4,30 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΜΠΑΤΑΛΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΙΤΤΟΥ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.