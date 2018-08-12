Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Αυγούστου

Κηδείες-Μνημόσυνα

Κηδείες – Πένθη


Μοιραστείτε το άρθρο:


Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Αυγούστου Κηδείες – Πένθη
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-08-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 μ μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΓΙΕΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΠΕΜΠΗΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΛΩΤΑ,

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΛΩΤΑ , ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ       ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/8/2018 & ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

ΜΙΧΑΗΛ & ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 

--------------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΣΗΦ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-8-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΟΙ    ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ    ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.

----------------

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΜΑΝΤΑ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-08-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΚΕΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ        ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-8-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4,30 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΜΠΑΤΑΛΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΙΑ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΙΤΤΟΥ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ      ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.

 


 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 12/08/2018 12:52

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/496722?skip_cache=yes

thebest.gr © 2018

Life&the City
Δεν γίνεται παραθαλάσσιο ταβερνάκι χωρίς γάτεςΔεν πάνε ποτέ διακοπές
Δεν γίνεται παραθαλάσσιο ταβερνάκι χωρίς γάτες
Αθλητισμός
Κάπως έτσι γλυτώνουν το περπάτημα οι ΠατρινοίΟ κόμβος πίσω από την Πειραϊκή
Κάπως έτσι γλυτώνουν το περπάτημα οι Πατρινοί
Culture
Δέκα είναι οι υποψήφιες ταινίες για το κινηματογραφικό βραβείο Lux 2018Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί στις 14/11
Δέκα είναι οι υποψήφιες ταινίες για το κινηματογραφικό βραβείο Lux 2018


Κηδείες-Μνημόσυνα
Πολιτική
Πρόκληση Ερντογάν για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 -ΔΕΙΤΕ πώς την "δικαιολόγησε" "Μπήκε στην Κύπρο για να αποτρέψει τη σφαγή των Τούρκων"
Πρόκληση Ερντογάν για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 -ΔΕΙΤΕ πώς την "δικαιολόγησε"
Κοινωνία
Κλειστά τα γραφεία της Μητρόπολης Πατρών από τις 16 ΑυγούστουΩς το τέλος Αυγούστου
Κλειστά τα γραφεία της Μητρόπολης Πατρών από τις 16 Αυγούστου

Events
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο Τεταμένες οι σχέσεις των δύο χωρών
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο
Αγορά
φωτο από fbΑνακαινίσθηκαν εξ ολοκλήρου 200 δωμάτια εν συνόλω
To Lakopetra Beach έγινε Casa Marron - Ανακαινίστηκε και εμπλουτίστηκε



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η απουσία από την κηδεία της Ρίκας Βαγιάνη που πέρασε απαρατήρητη αλλά θα συζητηθεί! Η απουσία από την κηδεία της Ρίκας Βαγιάνη που πέρασε απαρατήρητη αλλά θα συζητηθεί!
Η προκλητική στάση της Στικούδη στην παραλία που συζητήθηκε- ΦΩΤΟ Η προκλητική στάση της Στικούδη στην παραλία που συζητήθηκε- ΦΩΤΟ
Θανατηφόρο τροχαίο στη Δίβρη - Νεκρός 48χρονος μετά από πτώση του φορτηγού σε χαράδρα Θανατηφόρο τροχαίο στη Δίβρη - Νεκρός 48χρονος μετά από πτώση του φορτηγού σε χαράδρα
Τα πάνω - κάτω στις βάσεις! Ψηλά ιατρικές και νομικές, πτώση στα Πολυτεχνεία Τα πάνω - κάτω στις βάσεις! Ψηλά ιατρικές και νομικές, πτώση στα Πολυτεχνεία
Πάτρα: Νεαρός έπεσε μέσα στο Ρωμαϊκό ιπποδρόμιο -Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική- Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Πάτρα: Νεαρός έπεσε μέσα στο Ρωμαϊκό ιπποδρόμιο -Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική- Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Σαν παραμύθι: Αχαιός αγρότης έφυγε από τη ζωή κι άφησε στην κόρη του κληρονομιά 2 βαρέλια...λίρες - Η αποκάλυψη λίγο πριν πεθάνει... Σαν παραμύθι: Αχαιός αγρότης έφυγε από τη ζωή κι άφησε στην κόρη του κληρονομιά 2 βαρέλια...λίρες - Η αποκάλυψη λίγο πριν πεθάνει...
Πάτρα: Πού μπορείτε να προσφέρετε ένα πιάτο φαγητό για την ημέρα της Παναγίας Πάτρα: Πού μπορείτε να προσφέρετε ένα πιάτο φαγητό για την ημέρα της Παναγίας
Αχαΐα: Ατύχημα με τραυματίες στο Μετόχι- Ι.Χ. εξετράπη και αναποδογύρισε- Δύο άτομα στο Νοσοκομείο Αχαΐα: Ατύχημα με τραυματίες στο Μετόχι- Ι.Χ. εξετράπη και αναποδογύρισε- Δύο άτομα στο Νοσοκομείο
Κώστας Σαμαράς, ένας από τους πιο καταζητούμενους κακοποιούς, έγραψε βιβλίο και μιλάει και για την φυλακή της Πάτρας Κώστας Σαμαράς, ένας από τους πιο καταζητούμενους κακοποιούς, έγραψε βιβλίο και μιλάει και για την φυλακή της Πάτρας
Ελένη Μενεγάκη: Γιατί μάνα είναι μόνο μία Ελένη Μενεγάκη: Γιατί μάνα είναι μόνο μία