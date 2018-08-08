Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 9 Αυγούστου

ΚΗΔΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤ. ΚΟΛΛΙ
ΕΤΩΝ 89
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-08-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 ΠΜ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΖΕΝΗ ΚΟΛΛΙ
ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΣΠ. ΜΗΝΑ
ΕΤΩΝ 88
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-08-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 ΜΜ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΪΤΙΚΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΗΝΑ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΟΣΜΑ ΣΦΑΕΛΟΥ
ΜΑΡΩ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΚΟΤΡΟΥΤΣΟ
ΕΤΩΝ 95
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09 -08 -2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 ΜΜ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΑ, ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΗ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΣΙΜΟΝΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΤΣΟΥΡΔΙΝΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα τηλ. 2610 324855, 2610 324838, Αθηνών - Ρίου 5Α τηλ. 2610326842.