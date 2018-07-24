Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Ιουλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Ιουλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 μ.μ. - 17:00 μ.μ

ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 - 12

21:00 μ.μ.- 02:00 π.μ.

ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 - 12

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 418 - 420 - ΜΑΞΙΜΟΥ

02:00 - πρωί

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 418 - 420 - ΜΑΞΙΜΟΥ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22061

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΜΒΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥΤΗΛ.: 2610-520.046

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2610-521.283

ΡΙΟ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ

ΤΗΛ.: 2610-992.747

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/07/2018 10:02

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/494003

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