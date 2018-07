Το Οκτώβριο στο ΕΑΠ, 8 e-learning σύντομα Προγράμματα Σπουδών

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) είναι μία από τις πρώτες τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ – Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που συγκροτήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97 και στην οποία Ακαδημαϊκά υποστηρίζονται οι κλάδοι των Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων.

Σήμερα υπηρετείται από 14 μέλη ΔΕΠ και προσφέρει 15 Προγράμματα Σπουδών με 106 Θεματικές Ενότητες.

Τον Οκτώβριο του 2018, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΕΑΠ, πρόκειται να ξεκινήσουν τα 8 Σύντομα Προγράμματα Σπουδών (ΣΠΣ) της Σ.Θ.Ε.Τ., τα οποία θα απευθύνονται σε επιστήμονες που επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν σε σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα που καλύπτει η Σχολή.

Τα Προγράμματα έχουν τη μορφή e-learning και θα διαρκούν από 10 εβδομάδες έως 32 εβδομάδες. Επιπλέον, τα 8 ΣΠΣ της Σ.Θ.Ε.Τ αντιστοιχούν σε 5 έως 20 ECTS και εντάσσονται στο 5ο, 6ο & 7ο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), τα οποία οδηγούν σε Πιστοποιητικό Προπτυχιακής & Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του Ε.Α.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα από 2/7/2018 μέχρι 20/8/2018 ή μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των θέσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Οι τίτλοι των 8 ΣΠΣ της Σ.Θ.Ε.Τ είναι οι ακόλουθοι:

- Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)

- Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΔΑ)

- Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής (NHzCC)

- Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things) (ΣΕΣ)

- Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development) (ΑΨΛ)

- Βιομιμητική Τεχνολογία (ΒΙΤ)

- Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής (ΧΩΣΧ)

- Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση (UP TIME).