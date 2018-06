Η ταινία μυστηρίου «Δέκα ύποπτοι για φόνο - Crooked House» από 28/6 στην Ελλάδα

To φιλμ «Δέκα ύποπτοι για φόνο - Crooked House» του Ζιλ Πακέ- Μπρενέρ που έχει βασιστεί στο best seller μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι «Αράχνες στη Σοφίτα», βγαίνει στις αίθουσες στις 28 Ιουνίου 2018 σε διανομή της Seven Films και πιθανόν να το δούμε και στην Πάτρα.

Παίζουν οι Γκλεν Κλόουζ, Κριστίνα Χέντρικς, Τζίλιαν Άντερσον, Μαξ Άιρονς και Τέρενς Σταμπ.

Ένας ιδιωτικός ερευνητής καλείται να εξιχνιάσει ένα βίαιο έγκλημα όπου κανένας από τους ύποπτους δεν είναι υπεράνω κάθε υποψίας, ακόμη και η πρώην ερωμένη του.

Η Αγκάθα Κρίστι συγκαταλέγεται στους συγγραφείς που τα βιβλία τους φιγουράρουν στα ευπώλητα όλων των εποχών! Τα θεατρικά της έργα και τα μυθιστορήματά της έχουν πουλήσει πάνω από δύο δισεκατομμύρια αντίτυπα (!) τον περασμένο αιώνα, όπως θυμίζει το δελτίο Τύπου της Seven. Διάσημη για τις πανέξυπνες αστυνομικές της ιστορίες, η δουλειά της Βρετανίδας συγγραφέα έδωσε την πρώτη ύλη για να γυριστούν δεκάδες τηλεοπτικές μεταφορές των βιβλίων της, με πρωταγωνιστές τους αγαπημένους της ντετέκτιβ, Ηρακλή Πουαρώ και Μις Μαρπλ.

Παραδόξως, όμως, η Αγκάθα Κρίστι δεν μεταφερόταν στον κινηματογράφο εδώ και χρόνια. Ήταν κάτι που έκανε μεγάλη εντύπωση στον παραγωγό Τζο Άμπραμς. «Δεν υπήρξε μια πραγματικά σπουδαία μεταφορά βιβλίου της Κρίστι στον κινηματογράφο εδώ και πολλά χρόνια και ήταν απαραίτητο να γυριστεί μία», εξομολογείται. «Οι σινεφίλ πεθαίνουν να δουν μία». Μαζί με την συνεργάτη του, Σάλι Γουντ, άρχισαν να εξερευνούν τα λιγότερο δημοφιλή βιβλία της Κρίστι, ξαναδιαβάζοντας εκείνα από τα δημιουργήματά της, που δεν έχουν γυριστεί ακόμα σε ταινία. «Αποφασίσαμε να γράψουμε την κορυφαία επιλογή μας σε ένα κομμάτι χαρτί και να το αποκαλύψουμε ο ένας στον άλλο», είπε. «Και οι δυο μας εντέλει επιλέξαμε το ίδιο βιβλίο».

Το «Crooked House» κυκλοφόρησε για 1η φορά τον Μάρτιο του 1949 στις ΗΠΑ και τον Μάιο του ίδιου χρόνου στη Μεγάλη Βρετανία. Η ίδια η Κρίστι είχε δηλώσει πως αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα δικά της βιβλία, μαζί με το «Ordeal by Innocence». Παραδόξως, το «Crooked House» παραμένει σχετικά άγνωστο συγκρινόμενο με την απήχηση των πιο διάσημων μυθιστορημάτων της, όπως το «Death On The Nile» και το «Murder On The Orient Express».

Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί ενδεχομένως από το γεγονός ότι το φινάλε διαθέτει μιαν απίστευτη και σοκαριστική ανατροπή, τόσο σκοτεινή είναι που ο ίδιος ο εκδότης της παρακαλούσε την Aγκάθα Κρίστι να το αλλάξει. «Διαθέτει όλα εκείνα τα σπουδαία σήματα κατατεθέντα της Κρίστι, αλλά επιπλέον έχει μια σπουδαία ανατροπή, όπου η συγγραφέας ξεπερνάει τον εαυτό της», λέει η Σάλι Γουντ.

Από τη στιγμή που αποφασίστηκε η κινηματογραφική μεταφορά του συγκεκριμένου βιβλίου, και υπήρξε και η έγκριση από το Ίδρυμα Αγκάθα Κρίστι, το οποίο διευθύνει ο εγγονός της, έπρεπε να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα για να γίνει όχι μόνο εφικτή αλλά και ενδιαφέρουσα αυτή η μεταφορά. Το πρώτο μέλημα των παραγωγών ήταν να βρουν τον καλύτερο σεναριογράφο για τη δουλειά. Τα αρχικά σχέδια του σεναρίου τα ανέλαβε ο Τζούλιαν Φέλοους. «Ήμουν λάτρης της δουλειάς του. Ο άνθρωπος έχει υπογράψει αριστουργήματα, μεταξύ των οποίων το 'Gosford Park'. Έχει μεγάλη αίσθηση και έλεγχο πάνω στο υλικό του», λέει ο Άμπραμς.

Η τεράστια επιτυχία του τηλεοπτικού «Downtown Abbey», όμως, που υπέγραφε ο Φέλοους, δεν άφηνε μεγάλα χρονικά περιθώρια για να ασχοληθεί επισταμένα με το σενάριο της ταινίας. Έτσι, οι παραγωγοί προσέλαβαν τον Τιμ Ρόουζ Πράις για να συνεχίσει. Τον άνθρωπο δηλαδή που είχε υπογράψει το σενάριο για την ταινία «Το φιλί του ερπετού - The Serpent's Kiss», του 1997 σε σκηνοθεσία Φιλίπ Ρουσελό.

Έχοντας διασφαλίσει ότι το βιβλίο θα έχει την αρμόζουσα σεναριακή μεταφορά, οι παραγωγοί άρχισαν να αναζητούν τον κατάλληλο σκηνοθέτη. Από τα πρώτα ονόματα που σκέφτηκαν ήταν εκείνο του Ζιλ Πακέ-Μπρενέρ. Είχαν ενθουσιαστεί από τη δουλειά του, ιδίως από την ταινία «Sarah's Keys» (2010), που ήταν η πιο εμπορική ξενόγλωσση ταινία εκείνη τη χρονιά στις ΗΠΑ και απέφερε και μια υποψηφιότητα για βραβείο Σεζάρ στην πρωταγωνίστριά της, Κρίστιν Σκοτ Τόμας.

Όταν έλαβε το σενάριο ο Πακέ-Μπρενέρ, μόλις είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας «Σκοτεινός τόπος», μια ταινία βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Τζίλιαν Φλιν, με πρωταγωνίστρια της Σαρλίζ Θερόν. Και διαβάζοντας το σενάριο, ενθουσιάστηκε. «Σκεφτόμουν: 'πώς ελπίζουν να τη βγάλουν καθαρή με τέτοιο φινάλε;'» είπε ο σκηνοθέτης. Οι παραγωγοί τον καθησύχασαν. Στο συμβόλαιο που είχαν υπογράψει, αναφερόταν πως οποιαδήποτε προσπάθεια να αλλάξει το φινάλε θα είχε ως συνέπεια να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όνομα της Αγκάθα Κρίστι από την ταινία.

Από τη στιγμή που καθησυχάστηκαν οι φόβοι του ότι το φινάλε δεν επρόκειτο να αλλάξει, ο σκηνοθέτης Ζιλ Πακέ- Μπρενέρ σκέφτηκε απλά να κάνει το υλικό πιο μοντέρνο. Κι έτσι, αντί να διαδραματίζεται στα 1947, όπως συμβαίνει στο βιβλίο, να μεταφερθεί στο 1957, με τα «απόνερα’ της κρίσης της διώρυγας του Σουέζ να ταλαιπωρούν τον κόσμο εκείνη την εποχή. «Ο κόσμος ολόκληρος ήταν στα πρόθυρα μιας τεράστιας πολιτισμικής ανατροπής», εξομολογήθηκε. «Ήταν η εποχή όπου γεννιόταν το ροκ εν ρολ. Μια ολόκληρη εφηβική κουλτούρα ερχόταν στη ζωή. Πλέον, μιλούσαμε για το “swinging” Σόχο, με κυρίαρχο τον Τόμι Στιλ και τους τέντι μπόις.

Με αυτόν τον τρόπο η σύγκρουση γενεών, που ήδη υπήρχε στο βιβλίο, μπορούσε να παρουσιαστεί καλύτερα. Ξαφνικά, ένιωσα πως μου δινόταν η ευκαιρία να βάλω πάρα πολύ ωραίο υλικό εκεί μέσα, υλικό που δεν είχε δει κανείς ξανά σε μια ταινία βασισμένη σε βιβλίο της Αγκάθα Κρίστι».

Οι άλλες του επιρροές ήταν πιο κινηματογραφικές, όπως από την ταινία «Chinatown» του Ρομάν Πολάνσκι και τον μυθικό «Πολίτη Κέιν» του Όρσον Γουέλς.

ΔΙΑΝΟΜΗ

 Μαξ Άιρονς: Τσαρλς Χέιγουορντ

 Γκλεν Κλόουζ: Λαίδη Ίντιθ

 Τζίλιαν Άντερσον: Μάγδα Λεωνίδη

 Κριστίνα Χέντρικς: Μπρέντα Λεωνίδη

 Τζούλιαν Σαντς: Φίλιπ Λεωνίδης

 Τέρενς Σταμπ: Επιθεωρητής Ταβερνέ

 Στέφανι Μαρτίνι: Σοφία ντε Χάβιλαντ

 Κρίστιαν ΜακΚέι: Ρότζερ Λεωνίδης

 Ονόρ Κνίφσι: Τζοζεφίν Λεωνίδη.

H ταινία είναι Βρετανική παραγωγή και έχει διάρκεια 115 λεπτά. Ο 44χρονος Gilles Paquet-Brenner είναι Γάλλος σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Είναι γιος της τραγουδίστριας της όπερας Ève Brenner. Η 1η του ταινία ήταν το 2001 το «Pretty Things» που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Αμερικάνικου κινηματογράφου της Deauville.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ