Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 27 Ιουνίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 27 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ)

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΡΑΤΟΥ 47 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-526.096

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2610-521.283

ΡΙΟΥ

14:00-22:30
ΤΣΑΡΣΙΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ)ΤΗΛ.: 2610-991.605

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 27/06/2018 10:08

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489467

thebest.gr © 2018

Life&the City
Πάτρα: Το γκράφιτι αναφορά στον ...καλό μας άνθρωπο Θανάση Βέγγο που κλέβει τις ματιές στη ΓούναρηΣυγκινεί...
Πάτρα: Το γκράφιτι αναφορά στον ...καλό μας άνθρωπο Θανάση Βέγγο που κλέβει τις ματιές στη Γούναρη
Αθλητισμός
Μπάντμιντον: Χρυσός ο Αριστοτέλης Στυλιδιώτης στο πανελλήνιο κάτω των 13Έπεσε η αυλαία την Κυριακή 24 Ιουνίου στο κλειστό "Γ. Βασιλακόπουλος"
Μπάντμιντον: Χρυσός ο Αριστοτέλης Στυλιδιώτης στο πανελλήνιο κάτω των 13
Culture
Πάτρα: Τετάρτη και Πέμπτη οι 2 τελευταίες συναυλίες του Ωδείου της Πολυφωνικής Στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό
Πάτρα: Τετάρτη και Πέμπτη οι 2 τελευταίες συναυλίες του Ωδείου της Πολυφωνικής


Φαρμακεία
Πολιτική
Μαξίμου: Επιχειρηματικά συμφέροντα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θέλουν να ρίξουν την κυβέρνησηΠως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη της ανεξαρτητοποίηση Λαζαρίδη
Μαξίμου: Επιχειρηματικά συμφέροντα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση
Κοινωνία
Αυτοκίνητα θάφτηκαν στη λάσπη... Μεγάλες οι καταστροφές από την καταιγίδα στη Χαλκιδική - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟΣτη Νικήτη
Αυτοκίνητα θάφτηκαν στη λάσπη... Μεγάλες οι καταστροφές από την καταιγίδα στη Χαλκιδική - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αγορά
Μέχρι τις 26 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Δόθηκε παράταση
Μέχρι τις 26 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αύριο η κηδεία της φαρμακοποιού Ακριβής Βλαχάκη-Μπουγάτσου που πνίγηκε στα Βραχνέικα - Το οικογενειακό δράμα... Αύριο η κηδεία της φαρμακοποιού Ακριβής Βλαχάκη-Μπουγάτσου που πνίγηκε στα Βραχνέικα - Το οικογενειακό δράμα...
Η άνοδος και η πτώση του Δημήτρη Ρίζου- Πάθη, γάμοι, διαζύγια και business Η άνοδος και η πτώση του Δημήτρη Ρίζου- Πάθη, γάμοι, διαζύγια και business
Σκοτώθηκε σε τροχαίο η Μαρία Σ., μητέρα 10 παιδιών Σκοτώθηκε σε τροχαίο η Μαρία Σ., μητέρα 10 παιδιών
Άρχισαν τα όργανα στο facebook μετά τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη Άρχισαν τα όργανα στο facebook μετά τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη
Ήρθε στην Κυλλήνη η φρέσκοχωρισμένη πριγκίπισσα του Μαρόκου – 20 οχήματα η συνοδεία της Ήρθε στην Κυλλήνη η φρέσκοχωρισμένη πριγκίπισσα του Μαρόκου – 20 οχήματα η συνοδεία της
Γερασμένος αλλά πάντα γοητευτικός ο ηθοποιός Πάνος Μιχαλόπουλος -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Γερασμένος αλλά πάντα γοητευτικός ο ηθοποιός Πάνος Μιχαλόπουλος -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Τι μοναδικό έχει αυτό το μικρό σπιτάκι στην Πάτρα; Τι μοναδικό έχει αυτό το μικρό σπιτάκι στην Πάτρα;
Έμενε στην Πάτρα και εργαζόταν στα Βραχνέικα - Συνελήφθη 52χρονος για φονική ληστεία, έξι χρόνια μετά Έμενε στην Πάτρα και εργαζόταν στα Βραχνέικα - Συνελήφθη 52χρονος για φονική ληστεία, έξι χρόνια μετά
Πανελλήνιες: "Καθαρή" πτώση στο 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο - Την Παρασκευή η ανακοίνωση των βαθμολογιών Πανελλήνιες: "Καθαρή" πτώση στο 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο - Την Παρασκευή η ανακοίνωση των βαθμολογιών
Τροχαίο με τραυματισμούς στην Περιμετρική της Πάτρας - Σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα Τροχαίο με τραυματισμούς στην Περιμετρική της Πάτρας - Σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα