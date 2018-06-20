Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 20 Ιουνίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 20 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΒΕΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπεύθυνος Φαρμακοποιός

ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ

ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 52 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 3

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΨΑΡΟΦΑΪ

ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 92 ΠΛ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 172 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ

ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 - ΚΑΡΟΛΟΥ

ΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 334 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

02:00 πμ - πρωί

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 - ΚΑΡΟΛΟΥ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣΤΗΛ.: 26930 71977

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 195 ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-524.600

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610-525.313

ΡΙΟΥ

14:00-22:30
ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 20/06/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489459

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