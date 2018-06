Παίζεται και στην Πάτρα η κομεντί «Με Αγάπη, Σάιμον - Love, Simon»

Ως μια τρυφερή και θαρραλέα ιστορία ενηλικίωσης, που έρχεται για να μας εμψυχώσει να είμαστε ο εαυτός μας και τίποτα λιγότερο, χαρακτηρίζεται από την εταιρεία διανομής Odeon, το φιλμ «Με Αγάπη, Σάιμον - Love, Simon» που βγήκε από την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 στις Ελληνικές αίθουσες και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων.

Το φιλμ σε σκηνοθεσία Γκρεγκ Μπερλάντι έχει πάρει συμπαθητικές κριτικές, αποπνέει έναν αέρα ελευθερίας και σεβασμού στην ιδιαιτερότητα και έχει βασιστεί σ’ ένα μυθιστόρημα της ψυχολόγου Μπέκι Αλμπερτάλι που ήταν εκδοτική επιτυχία στο εξωτερικό, το «Simon vs the Homo sapiens agenda». Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα λοιπόν αποτέλεσε το σεναριακό υλικό της κομεντί «Love Simon» με ήρωα, έναν έφηβο, τον 17χρονο Σάιμον Σπάιερ για τον οποίο, τα πράγματα από συναισθηματικής πλευράς είναι λίγο περισσότερο πολύπλοκα.

Ακόμα δεν έχει πει στους γονείς ή στους φίλους του πως νιώθει ότι είναι ομοφυλόφιλος και δεν έχει ιδέα για την πραγματική ταυτότητα του ανώνυμου συμμαθητή του που έχει ερωτευτεί μέσω διαδικτύου. Η προσπάθεια να λύσει αμφότερα τα προβλήματα αποβαίνει αστεία, τρομακτική και του αλλάζει μια για πάντα τη ζωή.

Σκηνοθετημένο από τον Γκρεγκ Μπερλάντι (Νεανικές Ανησυχίες, Brothers & Sisters), σε σενάριο του Άιζακ Άπτεϊκερ και της Ελίζαμπεθ Μπέργκερ (This is Us) το «Με Αγάπη, Σάιμον» είναι μια αστεία, ειλικρινής ιστορία ενηλικίωσης για το ταξίδι τού να βρεις τον εαυτό σου και να ερωτευτείς.

Τον ευαίσθητο Σάιμον υποδύεται ο Νικ Ρόμπινσον και στο φιλμ συμπρωταγωνιστούν στους ρόλους των όλο κατανόηση γονιών του, οι Τζένιφερ Γκάρνερ και Τζος Ντουαμέλ ενώ παίζουν ακόμα οι Αλεξάνδρα Σιπ, Keiynan Lonsdale και Κάθριν Λάνγκφορντ.

Διάρκεια 110 λεπτά.

Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας έχουν φτάσει τα 58 εκατομμύρια δολάρια.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ