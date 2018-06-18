Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 18 Ιουνίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 18 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ

ΕΛ ΧΟΥΡΙ ΑΝΟΥΑΡ

ΣΟΛΩΜΟΥ 137 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 - ΜΙΑΟΥΛΗ

ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 166 - ΖΑΪΜΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΤΖΑ 116 - ΠΛ. ΜΑΡΟΥΔΑ

ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27-29

ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 17 - ΝΙΚΗΤΑ

02:00 πμ - πρωί

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27-29

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23700

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ

ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-526.413

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2610-521.283

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 18/06/2018 11:02

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489199

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