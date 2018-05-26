Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58

ΔΕΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 37 - Β. ΡΟΥΦΟΥ

ΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 89

ΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 42

ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΛΩΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 46 ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

02:00 πμ - πρωί

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 93 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22221

21:00-πρωί

ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23700

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-22:30

ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2610-580147

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-22:30

ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ)ΤΗΛ.: 2610-520.772

ΡΙΟΥ

09:00-22:30

ΚΙΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΓΟΥΛΑ – ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-910.775

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 26/05/2018 10:06

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/487438

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