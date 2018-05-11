Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΕΩΣ 11 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (όπισθεν) ΠΛ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

02:00 πμ - πρωί

ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΕΩΣ 11 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (όπισθεν) ΠΛ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23700

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΤΗΛ. 2610-590336

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610 524.492

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΤΗΛ.: 2610-911.449

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 11/05/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/485281

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