Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Τρίτη 24 Απριλίου

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚ. ΠΑΤΡΩΝΗ κηδεύουμε τη Τρίτη 24/4/2018 και ώρα 4 μ.μ. στον Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΦΟΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΟΥΡΤΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΜΗΤΣΟΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΖΔΑΓΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Την αγαπημένη μας ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ κηδεύουμε τη Τρίτη 24/4/2018 και ώρα 10 π.μ. στον Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΟΙ ΚΟΡΕΣ: ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ) ΙΩΑΝ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΝΙΚΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο τελευτών και μνημοσυνών ΑΦΟΙ ΚΑΡΡΑ
Νοταρά 119, Πάτρα, τηλ. 2610 430141 κιν: 693709978 & 6978069382

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 23/04/2018 15:17

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484147

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