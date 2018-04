Στις 7 Ιουνίου έρχεται στην Ελλάδα το "Με Αγάπη, Σάιμον"

H ρομαντική ταινία «Με Αγάπη, Σάιμον - Love, Simon », Αμερικανικής παραγωγής 2018, μια ειλικρινή ιστορία ενηλικίωσης για το ταξίδι τού να βρεις τον εαυτό σου και να ερωτευτείς, έρχεται στις Ελληνικές αίθουσες στις αρχές του φετινού καλοκαιριού, στις 7 Ιουνίου 2018 σε διανομή από από την Odeon. Το φιλμ αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε.

Η ταινία «Με Αγάπη, Σάιμον» προβάλλεται ήδη εδώ και ένα μήνα στις ΗΠΑ και έχει ήδη φτάσει σε εισπράξεις τα 40 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 12 από την προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο.

Όλοι αξίζουν μια μεγάλη ιστορία αγάπης. Για τον 17χρονο Σάιμον Σπάιερ όμως τα πράγματα είναι λίγο περισσότερο πολύπλοκα: Ακόμα δεν έχει πει στους γονείς ή στους φίλους του πως είναι ομοφυλόφιλος και δεν έχει ιδέα για την πραγματική ταυτότητα του ανώνυμου συμμαθητή του που έχει ερωτευτεί μέσω διαδικτύου. Η προσπάθεια να λύσει αμφότερα τα προβλήματα αποβαίνει αστεία, τρομακτική και του αλλάζει μια για πάντα τη ζωή.

Σκηνοθετημένο από τον 46χρονο Νεουορκέζο Γκρεγκ Μπερλάντι (Brothers & Sisters), σε σενάριο του Άιζακ Άπτεϊκερ και της Ελίζαμπεθ Μπέργκερ (This is Us) και βασισμένο στο διεθνώς αναγνωρισμένο βιβλίο της Μπέκι Αλμπερτάλι, «Simon vs. the Homo Sapiens Agenda», το «Με Αγάπη, Σάιμον» είναι μια αστεία, ειλικρινής ιστορία ενηλικίωσης για το ταξίδι τού να βρεις τον εαυτό σου και να ερωτευτείς, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Ο σκηνοθέτης Γκρεγκ Μπερλάντι είναι γνωστός από τη δουλειά του σε πολύ επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όπως«Dawson's Creek – Νεανικές Ανησυχίες» με τον Τζέιμς Βαν Ντερ μπικ, «Everwood», κ.α. Είχε γράψει το σενάριο και είχε κάνει την παραγωγή στην ταινία της DC Comics “Green Lantern” με τον Ράιαν Ρέινολντς ενώ τον Τζος Ντουχαμέλ - Josh Duhamel που παίζει στο «Με αγάπη, Σάιμον», τον είχε σκηνοθετήσει και το 2010 στο «Life as We Know It». Στο«Με αγάπη, Σάιμον», πρωταγωνιστεί ο 23χρονος Nick Robinson και η Jennifer Garner.

To φιλμ μας έρχεται από τους παραγωγούς του συγκινητικού νεανικού φιλμ "Το Λάθος αστέρι".

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ