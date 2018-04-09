Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 10 Απριλίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΕΤΩΝ 47)
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/4/2018 & ΩΡΑ 6 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ : ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΤ. ΖΕΡΒΑ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΕΡΒΑ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ,
ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ,
ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι, Πάτρα.
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873, κιν. 6932318103,
fax 2610 340871
email [email protected]