Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 10 Απριλίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 10 Απριλίου 2018 Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΕΤΩΝ 47)

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/4/2018 & ΩΡΑ 6 Μ.Μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ : ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΤ. ΖΕΡΒΑ,

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΕΡΒΑ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ,

ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ,

ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι, Πάτρα.

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873, κιν. 6932318103,

fax 2610 340871

email [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 09/04/2018 12:39

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/482527

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