Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΩΝΙΑΣ 6

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27-29

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58

ΤΣΙΜΕΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΡΕΘΑ 113 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ

02:00 πμ - πρωί

ΤΣΙΜΕΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΡΕΘΑ 113 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560

21:00-πρωί

ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-22:30

ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-526.096

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-22:30

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2615-502.642

ΡΙΟΥ

09:00-22:30

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝΤΗΛ.: 2610-992.419

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 28/04/2018 10:03

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481947

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