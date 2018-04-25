Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΚΙΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Υπεύθ. Φαρμακοποιός

ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ ΖΩΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 34 - ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 110 - ΠΑΤΡΕΩΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ 107 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6-8 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

ΤΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 91 ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 68-ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ

02:00 πμ - πρωί

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 68-ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23700

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8-ΜΕΤ/ΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-523.261

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2610-521.283

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΣΙΓΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 22 - ΡΙΟΤΗΛ.: 2610-990.150

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 25/04/2018 10:01

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481942

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