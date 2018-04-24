Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 24 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΙΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Υπευθ. Φαρμακοποιός

Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ

02:00 πμ - πρωί

ΚΙΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Υπευθ. Φαρμακοποιός

Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22221

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΜΒΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥΤΗΛ.: 2610-520.046

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-523.703

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)ΤΗΛ. 2610-911.416

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 24/04/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481941

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