Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 13 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 13 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 35 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΤΕ

ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 35 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΤΕ

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8-ΜΕΤ/ΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-523.261

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑΤΗΛ.: 2610-671.777

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΣΙΓΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 22 - ΡΙΟΤΗΛ.: 2610-990.150

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 13/04/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481757

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