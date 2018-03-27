Έφυγαν απο τη ζωή και θα κηδευτούν Πέμπτη 29 Μαρτίου

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΙΤΣΑ) (χήρα) Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 90. Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 29-3-2018 & ώρα 1μ.μ. από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αργούς. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αργούς.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ» 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ.:2610 454.184, FAX:2610450.732, ΚΙΝ.:6944 320.495 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ, ΤΗΛ.:455.151

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 27/03/2018 14:30

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481052

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