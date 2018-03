Το thebest.gr κάνει μια αναδρομή στις δέκα καλύτερες και στις δέκα χειρότερες συμμετοχές μας στην Eurovision

Δύο μήνες πριν ανοίξει η αυλαία του 63ου Διαγωνισμού της Eurovision και το thebest.gr κάνει μια αναδρομή στις δέκα καλύτερες και στις δέκα χειρότερες βαθμολογικά συμμετοχές μας στην Eurovision. Μπορεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια να μην έχει καταφέρει να μπει στη δεκάδα - με εξαίρεση το 2013 με το τραγούδι «Alcohol is free» των Koza Mostra και Αγάθωνα Ιακωβίδη - παραμένει όμως μια από τις χώρες που από την αρχή του διαγωνισμού συμμετέχει με αξιόλογες εμφανίσεις και δεν έχει λείψει σχεδόν ποτέ, με εξαίρεση τις χρονιές: 1975, 1984, 1999, 2000.

Η πρώτη συμμέτοχη της Ελλάδας ήταν με την Μαρινέλλα το 1974 και το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και το αγόρι», το οποίο αν και έγινε τεράστια εγχώρια επιτυχία απέσπασε μόλις την 11η θέση ανάμεσα σε 17 χώρες. Η χώρα μας έχει κερδίσει το διαγωνισμό μόνο μια φορά, το 2004 με την Έλενα Παπαρίζου και το τραγούδι «Number One», ενώ η χειρότερη θέση μας ήταν το 2016 με το συγκρότημα Argo και το τραγούδι «Utopia Land», όπου δεν προκριθήκαμε καν στον τελικό.

Πολλές ελληνικές συμμέτοχες κατέλαβαν τις τελευταίες θέσεις με τις περισσότερες να έχουν σταλεί τα τελευταία 20 χρόνια. To hip-hop τραγούδι «Rise Up» των Friky Fortune & Riskykidd βρέθηκε μόλις στην 20η θέση στο διαγωνισμό του 2014, ενώ την ίδια θέση είχε και το 1998 η μπαλάντα «Μια κρυφή ευαισθησία» από το συγκρότημα «Θάλασσα». Τρεις φορές έχει καταφέρει να βρεθεί η Ελλάδα στην 19η θέση, μια εξ’αυτών πέρυσι (2017) με την Demy και το τραγούδι «This is Love», καθώς επίσης με την μπαλάντα της Μαρίας Έλενας Κυριακού «One last breath» το 2015 και τέλος το 1990 με το τραγούδι «Χωρίς Σκοπό» των Χρήστου Κάλοου & Wave. Στη θέση 17 έχουμε βρεθεί τέσσερις φορές. Το 2012 με το χορευτικό κομμάτι της Ελευθερίας Ελευθέριου «Aphrodisiac», το 2003 με την Μαντώ και το τραγούδι «Νever let you go», καθώς και το 2002 με το αμφιλεγόμενο τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή «S.A.G.A.P.O». Η Αφροδίτη Φρυδά κατέκτησε την 17η θέση από 21 μόλις συμμετέχουσες χώρες το 1988 με το τραγούδι «Κλόουν».

Οι καλύτερες ελληνικές θέσεις, κατακτήθηκαν με τη βοήθεια του γαλανόλευκου χρώματος και των ιδιαίτερων χορογραφιών του Φωκά Ευαγγελίου. Η Έλενα Παπαρίζου το 2001 μαζί με τους Antique έφτασαν την Ελλάδα στην τρίτη θέση με το τραγούδι «Die for you». Ο Σάκης Ρουβάς, η σταθερή αξία της Eurovision έχει καταφέρει να ανεβάσει τη χώρα μας τόσο στην τρίτη θέση το 2004 με το απίστευτο «Shake It» του αλλά και στην έβδομη θέση, τη δεύτερη φορά που μας εκπροσώπησε το 2009 με το «This is our night». Η γλυκύτατη Καλομοίρα με το νάζι και το μπρίο της έδωσε στην Ελλάδα άλλη μια 3η θέση το 2008 με το «Secret Combination». Την 5η θέση μας χάρισαν δυο φορές, το 1977 ο Πασχάλης, η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Μαριάννα Τόλη με το διαχρονικό «Μάθημα Σολφέζ», καθώς και το 1992 η Κλεοπάτρα που κατέκτησε αναπάντεχα την 5η θέση με το τραγούδι «Όλου του κόσμου η Ελπίδα». Μια μόνο φορά κατακτήσαμε την 6η θέση χάρη στον Αγάθωνα Ιακωβίδη και τους Koza Mostra το 2013 με το τραγούδι « Alcohol is free» που είχε ωστόσο διχάσει τους eurofans. Εκτός από τον Σάκη Ρουβά, στην 7η θέση έχουμε βρεθεί με τον Σαρμπέλ και το πολύ κεφάτο «Γεια σου, Μαρία» το 2007 και δύο χρόνια μετά με τον Λούκας Γιώρκας και τον Stereo Mike με ένα τραγούδι που συνδύαζε ραπ και λαϊκό στοίχο με τίτλο «Watch my dance».

Δεν μένει παρά να ευχηθούμε φέτος η Ελλάδα να επιστρέψει στις παλιές καλές θέσεις με τη βοήθεια του «Όνειρό μου» της Γιάννας Τερζή. Την Κύπρο, εκπροσωπεί φέτος η Ελένη Φουρειρα με το «Fuego». Ραντεβού στην Altice Arena, στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός μετά τη νίκη του Σαλβαντόρ Σομπράλ με το τραγούδι «Amar pelos dois» στις 8, 10 και 12 Μαρτίου. Τα προγνωστικά κατατάσσουν την Γιάννα Τερζή στην δεύτερη και τρίτη θέση. Ίδωμεν.

Μακρίνα Σκληβανιώτη