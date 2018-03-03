Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 52)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ & ΙΕΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448