Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 52)

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ & ΙΕΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

 

 

 

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 03/03/2018 22:12

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/478073

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