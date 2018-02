Από την Πέμπτη 15/2 και στην Πάτρα το ολοκαίνουριο φιλμ της Μάρβελ, «Black Panther»

Με ισχυρές εμπορικές βλέψεις καταφθάνει στις Ελληνικές αίθουσες (και στην Πάτρα, στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε) την Πέμπτη 15/2/2018 ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ η νέα περιπέτεια της Μάρβελ, «Black Panther» με πρωταγωνιστή τον μαύρο ηθοποιό Τσάντγουικ Μπόζμαν.

Ο Black Panther της Marvel Studios, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Feelgood, ακολουθεί τον T'Challa (Chadwick Boseman), που μετά το θάνατο του πατέρα του, του βασιλιά της Wakanda -ενός τεχνολογικά ανεπτυγμένου μα απομονωμένου Αφρικανικού κράτους- επιστρέφει στην πατρίδα του για να πάρει τη θέση του στο θρόνο.

Όταν ένας παλιός και ισχυρός εχθρός επανεμφανίζεται, το θάρρος του T’Challa-βασιλιά -και Black Panther- δοκιμάζεται σε μια τρομερή σύγκρουση που απειλεί την Wakanda, αλλά και ολόκληρo τον πλανήτη. Αντιμέτωπος με προδοσία και κινδύνους, ο νέος βασιλιάς πρέπει να συγκεντρώσει τους συμμάχους του και να απελευθερώσει όλη τη δύναμη του Black Panther, για να εξολοθρεύσει τους εχθρούς του και να προστατέψει τον λαό του.

H εταιρεία κολοσσός με τις αμέτρητες σινε-κόμικ επιτυχίες, Marvel παρουσιάζει τον μεγαλοπρεπή Black Panther: την 1η ταινία με πρωταγωνιστή έναν μαύρο υπερήρωα. Κάνει ένα μεγάλο, ηχηρό βήμα προς μια νέα, ελπιδοφόρα, πολυπολιτισμική εποχή ισότητας και αποδοχής του διαφορετικού στις ταινίες του είδους. Μια φιλόδοξη ταινία - σταθμός με υψηλές προδιαγραφές που αντανακλά ότι πιο αισιόδοξο και ουσιαστικό σε φυλετικά ζητήματα μπορεί να συμβεί στο Χόλιγουντ σήμερα, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Η ταινία που βγαίνει και τρισδιάστατη, λέγεται πως είναι καλή.

Τον Πρίγκιπα που γίνεται Βασιλιάς της Wakanda και φοράει επάξια τη στολή του Black Panther ενσαρκώνει ο 41χρονος Chadwick Boseman (Get on Up) ενώ στην ταινία εμφανίζεται η αφρόκρεμα των ανερχόμενων μαύρων ηθοποιών του Χόλιγουντ, όπως εκπροσωπείται από τα πρόσωπα των Michael B. Jordan (Creed), Lupita Nyong'o (Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για το «12 Years a Slave» το 2014), τον φετινό υποψήφιο για Όσκαρ α’ ανδρικού, Daniel Kaluuya (Get Out – Τρέξε!) και τη Letitia Wright (The Commuter).

Το καστ συμπληρώνει ο εκπληκτικός και βραβευμένος με Όσκαρ Forest Whitaker (The Last King of Scotland) και ο Sterling K. Brown, ο πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός που τιμήθηκε με βραβεία καλύτερης ερμηνείας σε τηλεοπτική σειρά (βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών και Golden Globe – Χρυσή Σφαίρα για το «This Is Us»).

Ακόμα παίζουν η Άντζελα Μπάσετ, ο Μάρτιν Φρίμαν, ο Άιζακ Ντε Μπανκολέ, ο Ουίνστον Ντιούκ, ο Άντι Σέρκις, κ.α.

Πίσω από την κάμερα βρίσκεται, ο διεισδυτικός στους χαρακτήρες που σκηνοθετεί, Ryan Coogler (Creed, Fruitvale Station), που συνυπογράφει το σενάριο με τον Joe Robert Cole (της τηλεοπτικής σειράς American Crime Story) και στελεχώνει την ομάδα του με 3 κορυφαίες επαγγελματίες σε θέσεις κλειδιά.

Διευθύντρια φωτογραφίας είναι η φετινή υποψήφια για Όσκαρ Rachel Morrison (του υποψήφιου για 4 Όσκαρ ανεξάρτητου φιλμ «Mudbound»), τον σχεδιασμό παραγωγής υπογράφει η Hannah Beachler που ανήκει στην ομάδα του άλμπουμ Beyoncé: Lemonade, και τα κοστούμια ανέλαβε η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Ruth E. Carter (Malcom X, Amistad).

Τα 14 τραγούδια της ταινίας επιμελήθηκε ο κορυφαίος ράπερ Kendrick Lamar, παρέα με την αφρόκρεμα της χιπ χοπ.

Διάρκεια: 134 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

