Με νέες σπέσιαλ μπύρες, μοναδικές για την πόλη μας, μας υποδέχεται η La Bodegueta!

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις:

Innis & Gunn Original

Σκωτσέζικη Scotch Ale μπύρα με 6,6% αλκοόλ, που παράγεται με συμβόλαιο από τη ζυθοποιία Wellpark Brewery, στη Γλασκώβη.Μόλις δόθηκε η ευκαιρία λοιπόν για Σκωτσέζικη μπύρα επί Ελληνικού εδάφους δεν την άφησα να πάει χαμένη.

H βάση της Innis and Gunn είναι στο Εδιμβούργο στη Σκωτία και ιδρύθηκε το 2003. Οι μπύρες της είναι οι πιο δημοφιλείς Βρετανικές μπύρες στον Καναδά και οι δεύτερες πιο δημοφιλείς στην Σουηδία. Η ζυθοποίηση στην Innis and Gunn αναπτύχθηκε αρχικά ως ένας τρόπος να αρωματίζουν τα δρύινα βαρέλια που χρησιμοποιούσαν για να ωριμάσει το whiskey τους στο αποστακτήριο William Grant and Sons. Το αρχικό σχέδιο ήταν να πεταχτεί η μπύρα αφού είχε αρωματίσει το βαρέλι, αλλά ο ζυθοποιός Dougal Sharp ‘Master Brewer’ στην Caledonian Brewery παρατήρησε ότι η διαδικασία είχε ένα ευχάριστο αποτέλεσμα στην μπύρα, οπότε και η ζυθοποίηση έγινε αυτοσκοπός.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ετικέτα η μπύρα ωριμάζει 77 ημέρες πριν κυκλοφορήσει και οι 30 πρώτες είναι σε δρύινα βαρέλια. Το χρώμα της μπύρας είναι πορτοκαλοκόκκινο με λευκό αφρό μέτριας διάρκειας. Διακρίνονται ευχάριστα αρώματα, βανίλιας, καραμέλας και ξύλου. Η γεύση είναι γλυκιά έως πολύ γλυκιά, έντονα βυνώδης, καθόλου πικρή, με νότες βανίλιας, καραμέλας, αποξηραμένων φρούτων και μελιού. Όλα αυτά γίνονται περισσότερα έντονα καθώς η μπύρα ζεσταίνεται! Το ίδιο γλυκιά είναι και η επίγευση!!!

Inins & Gunn Rum Finish

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ετικέτα η μπύρα ωριμάζει 57 ημέρες πριν κυκλοφορήσει και κάποιες από αυτές είναι σε δρύινα βαρέλια από ρούμι. Για την Παρασκευή της χρησιμοποιούνται 4 βύνες και Super Styrian λυκίσκος. Το χρώμα της μπύρας είναι ρουμπινένιο κόκκινο με λευκό αφρό μέτριας διάρκειας. Διακρίνονται ευχάριστα πικάντικα αρώματα, βανίλιας, καραμέλας, ρούμι και ξύλου. Η γεύση είναι απαλή, βυνώδης, γλυκιά (μελωμένου χαρακτήρα), φρουτώδης, με πικάντικες νότες από ρούμι και δρυ, και ελαφριά πικράδα στην επίγευση. Όπως και στην Original Innis & Gunn, oλα αυτά τα στοιχεία στη γεύση γίνονται πιο έντονα καθώς η μπύρα ζεσταίνεται!

Innis & Gunn IPA

Σκωτσέζικη IPA μπύρα με 5,6% αλκοόλ.

Η Innis & Gunn IPA έχει θολό πορτοκαλόξανθο χρώμα, και λευκό, κρεμώδη αφρό. Κατά την παραγωγή της χρησιμοποιούνται 3 ποικιλίες λυκίσκου, Cascade, Centennial & Mandarina. Στο άρωμα κυριαρχεί ο λυκίσκος φυσικά, με αισθήσεις κίτρου, βοτάνων και πεύκου. Η γεύση σχετικά πικρή και φρουτώδης με τι κυρίαρχες νότες των λυκίσκων και του γκρέιπφρουτ. Η επίγευση είναι επίσης ελαφρώς πικρή και μέτριας διάρκειας.