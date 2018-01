Ποιοί αγνοήθηκαν φέτος στις υποψηφιότητες των Όσκαρ: Τζέιμς Φράνκο, Τ. Χανκς, Μισέλ Γουίλιαμς

Κάθε χρόνο μόλις ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες των πολυπόθητων βραβείων Όσκαρ αρχίζουν και οι συζητήσεις για το ποιοι δεν τα κατάφεραν να προταθούν και αγνοήθηκαν από τα μέλη της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας. Τα πάνω από 6.000 μέλη της Ακαδημίας επέλεξαν για την 90η τελετή των βραβείων δυνατούς υποψηφίους όπως το μεγάλο φαβορί Gary Oldman του «The Darkest Hour» ή την έκπληξη, τον νεαρό μαύρο ηθοποιό του θρίλερ «Τρέξε!», Jordan Peele που είχαμε δει στη Βέσο Μάρε την περασμένη άνοιξη ή την καλή ηθοποιό Allison Janney του «Εγώ, η Τόνυα» που βγαίνει στην Αθήνα την Πέμπτη 25/1, στον β’ γυναικείο και επίσης λογίζεται φαβορί.

Την ίδια ώρα όπως γράφει το σάιτ deadline.com, αγνοήθηκαν και έμειναν εκτός Οκσαρικής λάμψης φέτος ονόματα όπως του Tom Hanks, του James Franco ή της Michelle Williams.

Κάποιοι λοιπόν δεν είχαν ευχάριστο ξύπνημα την Τρίτη 23/1/2018 καθώς δεν κέρδισαν υποψηφιότητα για Όσκαρ παρότι ακουγόταν το όνομα τους και “got snubbed”, όπως είναι ο χαρακτηριστικός Αμερικάνικος όρος από την Ακαδημία. Σίγουρα οι θέσεις στις 5άδες (μόνο για την μεγάλη κατηγορία της καλύτερης ταινίας είναι άλλη η διαδικασία και πλέον προτείνονται περισσότερες ταινίες – φέτος 9) είναι περιορισμένες και δεν φτάνουν για όλους.

Ο Tom Hanks λοιπόν ως διευθυντής σύνταξης Ben Bradlee στο φιλμ «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» δεν τα κατάφερε σε αντίθεση με την Μέριλ Στριπ που είναι υποψήφια για 21η φορά!

Η Michelle Williams θα μπορούσε να είναι στις υποψήφιες για την ταινία του Ridley Scott, «All the Money in the World – Όλα τα λεφτά του κόσμου». Τα κατάφερε από την ταινία ο 89χρονος Κρίστοφερ Πλάμερ στον β’ ρόλο, ο οποίο έχει ήδη 1 Όσκαρ στην κατοχή του.

Ηχηρή λογίζεται και η απουσία του James Franco, ο οποίος πριν λίγες μέρες κέρδισε την Golden Globe – Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στο «The Disaster Artist» που βγαίνει την Πέμπτη στις αίθουσες της Αθήνας. Πολλοί θεωρούν ότι οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που αφορούσαν στο όνομα του και βγήκαν στη φόρα μετά την απονομή των Χρυσών Σφαιρών τού στοίχισαν την Οσκαρική υποψηφιότητα.

Κάτι ανάλογο έγινε και με τον βετεράνο Dustin Hoffman που ακουγόταν θετικά για υποψηφιότητα για την ταινία «The Meyerowitz Stories».

Στους χαμένους και ο σκηνοθέτης Steven Spielberg για το «The Post» δεν έπεισε απόλυτα φέτος. Το deadline.com συγκαταλέγει στους «αγνοημένους» των 90ων Όσκαρ και την κούκλα Gal Gadot, αν και θα ήταν μεγάλη έκπληξη αν προτεινόταν για Όσκαρ για το ρόλο της κόμικ ηρωίδας Wonder Woman.

Αρνητική έκπληξη και η μη υποψηφιότητα του Martin McDonagh, σκηνοθέτη της ταινίας «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» (από την Πέμπτη 25/1 και στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε), η οποία πάντως πέτυχε 7 υποψηφιότητες και για καλύτερη ταινία, με την Frances McDormand να θεωρείται το απόλυτο φαβορί στον α’ γυναικείο ρόλο όπως και ο Sam Rockwell στον β’ ανδρικό. Ο Martin McDonagh παρηγορείται με την υποψηφιότητα του στο καλύτερο πρωτότυπο σενάριο.

Εκτός νυμφώνος τέλος και ο Michael Stuhlbarg ως καθηγητής αρχαιολογίας στο «Call Me by Your Name – Να με Φωνάζεις με το Όνομα σου» (ο συγκεκριμένος ηθοποιός φέτος παίζει και στις ταινίες «The Shape of Water» & «The Post») ενώ από το ίδιο φιλμ, το «Να με Φωνάζεις με το Όνομα σου» του Λούκα Γκουαντανίνο αγνοήθηκε και ο Άρμι Χάμερ από τον β’ ανδρικό. Ωστόσο η υποψηφιότητα του νεαρού Τιμοτέ Σαλαμέ στον α’ ανδρικό, ο οποίος έχει ένα ρόλο και στο «Lady Bird», είναι σίγουρα μία μεγάλη επιτυχία.

Έξω και ο Christian Bale για το γουέστερν του Scott Cooper «Hostiles» που γενικά δεν είχε τύχη στα βραβεία ενώ πέρα από την υποψηφιότητα στο πρωτότυπο σενάριο αγνοήθηκε το φιλμ «The Big Sick» που είχε πάρει φόρα μετά το περσινό Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Sundance ενώ και η Holly Hunter που παίζει στην ταινία το ρόλο μίας υπερπροστατευτικής μητέρας δεν τα κατάφερε, 25 χρόνια μετά το Όσκαρ της για τα «Μαθήματα πιάνου».

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ