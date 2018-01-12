Έφυγαν και θα κηδευτούν την Κυριακή 14 Ιανουαρίου

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Έφυγαν και θα κηδευτούν την Κυριακή 14 Ιανουαρίου Κηδείες - Πένθη
 

ΚΗΔΕΙA


ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΡ. ΤΣΑΓΓΑΡΑΤΟΣ

ΕΤΩΝ 84


ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ΩΡΑ 13:00 μ.μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΩΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΑΛΩΜΗ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ και ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΘΕΩΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΑΤΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ (χήρα) ΑΝ. ΡΟΥΜΑΝΤΖΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 12/01/2018 12:40

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/471665?skip_cache=yes&t=%CE%88%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B1%CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B8%CE%B1+%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE+14+%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+

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