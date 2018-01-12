Έφυγαν και θα κηδευτούν την Κυριακή 14 Ιανουαρίου

ΚΗΔΕΙA
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΡ. ΤΣΑΓΓΑΡΑΤΟΣ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ΩΡΑ 13:00 μ.μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΑΛΩΜΗ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ και ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΑΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΘΕΩΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΑΤΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ (χήρα) ΑΝ. ΡΟΥΜΑΝΤΖΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448