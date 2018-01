Έρχεται στις 11 Ιανουαρίου 2018 η ταινία «Jumanji: Welcome to the Jungle – Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα»

Στις 11 Ιανουαρίου 2018 καταφθάνει η περιπέτεια φαντασίας «Jumanji: Welcome to the Jungle – Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα» σε σκηνοθεσία Jake Kasdan που ήδη σημειώνει μεγάλη εμπορική επιτυχία με κοντά 185 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις στις ΗΠΑ από τις 20/12/2017 που έκανε πρεμιέρα έως και την Πρωτοχρονιά συν άλλα περίπου 153 εκατομμύρια από την προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο.

Όταν τέσσερις έφηβοι φίλοι ανακαλύπτουν ένα παλιό βιντεοπαιχνίδι με ένα όνομα που δεν έχουν ακούσει ποτέ, μπαίνουν μέσα στη ζούγκλα του Jumanji και παίρνουν το άβαταρ που διάλεξαν.

Ο έμπειρος παίχτης Spencer γίνεται ένας μυώδης τυχοδιώκτης (στο ρόλο ο μυώδης Dwayne Johnson), ο αθλητής Fridge χάνει το μισό του ύψος αλλά γίνεται Αϊνστάιν (Kevin Hart), η δημοφιλής Bethany μεταμορφώνεται σε έναν μεσήλικα καθηγητή (Jack Black) και η ντροπαλή Martha είναι μια σκληροτράχηλη πολεμίστρια (Karen Gillan). Αυτό που ανακαλύπτουν είναι ότι το Jumanji δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι – πρέπει πραγματικά να επιβιώσεις. Για να κερδίσουν και να επιστρέψουν στον πραγματικό κόσμο, πρέπει να ζήσουν την πιο επικίνδυνη περιπέτεια της ζωής τους, να ανακαλύψουν τι άφησε πίσω του ο Alan Parrish (Robin Williams) είκοσι χρόνια πριν και να μάθουν να…παίζουν παρέα, χρησιμοποιώντας τα δυνατά στοιχεία του καθένα. Αλλιώς θα μείνουν μέσα στο παιχνίδι για πάντα…

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την ταινία Jumanji, τη φανταστική περιπέτεια που άφησε εποχή για τα πρωτοποριακά εφέ και το…ριψοκίνδυνο χιούμορ της; 16 χρόνια μετά, έρχεται η συνέχεια, σε…ψηφιακή μορφή! Έτσι, ενώ στη πρώτη ταινία η ζούγκλα μπήκε με φόρα στον κόσμο των πρωταγωνιστών, στη δεύτερη ταινία, μέσω ενός παλιού videogame, βουτάνε εκείνοι στον εξωτικό, συναρπαστικό και επικίνδυνο κόσμο του Jumanji, αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Feelgood.

Τα γυρίσματα των σκηνών της καθημερινής ζωής των εφήβων αλλά και κάποιων σκηνών στο Jumanji που δεν απαιτούν ζούγκλα έγιναν στην Atlanta.

O Jake Kasdan, σκηνοθέτης της ταινίας, ξεκίνησε την καριέρα του σαν σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας Zero Effect.

O 45χρονος Dwayne Johnson στο κολέγιο έπαιζε αμερικάνικο ποδόσφαιρο και μάλιστα η ομάδα του κέρδισε και ένα πρωτάθλημα. Μετέπειτα ασχολήθηκε επαγγελματικά με την πάλη (WWF) ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του και του παππού του.

*Ο Owen Paterson, υπεύθυνος σκηνικών έχει εργαστεί επίσης στο Captain America: Civil War και στο The Matrix franchise.

*Το Jumanji: Καλωσήρθατε στη ζούγκλα είναι η 2η ταινία όπου συνεργάστηκαν ο Dwayne Johnson και ο 38χρονος μαύρος κωμικός ηθοποιός Kevin Hart. Η πρώτη φορά ήταν στο «Central Intelligence» (2016).

*Υπεύθυνος για τα ειδικά εφέ της ταινίας είναι ο υποψήφιος για Όσκαρ Jerome Chen (Suicide Squad και The Amazing Spider-Man).

To πρώτο Jumanji βγήκε στις αίθουσες το 1995 με πρωταγωνιστές τους Robin Williams και Kirsten Dunst.

*Το νέο «Jumanji» βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες στις 11 Ιανουαρίου 2018 και αναμένεται να το δούμε στις αίθουσες.