Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 8 Ιανουαρίου

Φαρμακεία

08/01/2018 09:05

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 8 Ιανουαρίου
 

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 312 - ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 38-40 - ΖΑΪΜΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
ΣΕΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 140 (ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΛΙΑ)
ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 6 - ΠΛ. ΤΑΜΠΑΧΑΝΩΝ
02:00 πμ - πρωί
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ

ΡΙΟ
14:00-22:30
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝΤΗΛ.: 2610-992.419


ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑΤΗΛ. 2614-002.372

ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΤΗΛ.: 2610-521.312

 


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Δημοσιεύτηκε: 08/01/2018 09:05

Τυπώθηκε: 08/01/2018 12:19

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/469986

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