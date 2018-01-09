Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 9 Ιανουαρίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 9 Ιανουαρίου
 

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 17:00 μμ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 83 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 - ΠΑΤΡΕΩΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 83 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
02:00 πμ - πρωί
ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 - ΠΑΤΡΕΩΣ

ΡΙΟ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00 τηλ.
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-528.705

ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
14:00-17:00 τηλ
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610-525.313

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 09/01/2018 11:03

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/469973

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