Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 9 Ιανουαρίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 17:00 μμ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 83 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 - ΠΑΤΡΕΩΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 83 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
02:00 πμ - πρωί
ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 - ΠΑΤΡΕΩΣ
ΡΙΟ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00 τηλ.
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
ΔΥΜΗ
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-528.705
ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ
14:00-17:00 τηλ
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610-525.313