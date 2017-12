ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΖΕΙΝ ΦΟΝΤΑ ΣΤΟ SUNDANCE

Η γεννημένη στη Νέα Υόρκη, Jane Fonda στις 21 Δεκεμβρίου 2017 θα συμπληρώσει αισίως τα 80 της χρόνια, ωστόσο παραμένει μία αειθαλής σταρ του κινηματογράφου, με πρωτόγνωρη ενέργεια και πάντα θελκτική παρουσία δείχνοντας πιο νέα από την ηλικία της, όπως είδαμε και στην πολύ ζεστή και τρυφερή ταινία «Our Souls at Night» σε σκηνοθεσία του Ritesh Batra όπου ξανάσμιξε κινηματογραφικά με τον αγαπημένο της συμπρωταγωνιστή, Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπειτα από 3 προηγούμενες ταινίες, ανάμεσα τους και το θρυλικό «Barefoot in the Park – Ξυπόλητοι στο Πάρκο» το 1967.

Η Τζέιν Φόντα είναι αλήθεια ότι έχει κατακριθεί από μερίδα συμπατριωτών της και δη βετεράνων πολέμου για τον ακτιβισμό της την έκρυθμη περίοδο του πολέμου στο Βιετνάμ (η Hanoi Jane όπως την αποκαλούν ορισμένοι, είχε επισκεφθεί το 1972 το βόρειο Βιετνάμ και είχε ποζάρει σ’ ένα αντιαεροπορικό όπλο πλάι σε ντόπιους μαχητές και με παρόντες δημοσιογράφους. Ωστόσο η ίδια αργότερα μετάνιωσε και χαρακτήρισε τις πράξεις και ενέργειες της αυτές ως “huge mistake – μεγάλο λάθος” ).

Η όμορφη και πάντα λαμπερή ηθοποιός, κόρη του αξέχαστου ηθοποιού Χένρι Φόντα, είναι το κεντρικό πρόσωπο ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο Jane Fonda in Five Acts, Αμερικανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία της Susan Lacy και με παραγωγούς τις: Susan Lacy, Jessica Levin, Emma Pildes, που όπως διαβάσαμε θα κάνει την πρεμιέρα του στο 34ο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα των ΗΠΑ (18-28/1/2018) μία σινεφίλ διοργάνωση που αποτελεί δημιούργημα του πάντα αγαπητού Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Οπότε θα υποθέσουμε από τώρα ότι μετά την υπέροχη συνεργασία τους στο φιλμ του Netflix, "Our Souls at Night", την ανέγγιχτη από το πέρασμα του χρόνου, «χημεία» τους, την κοινή παρουσία τους στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας την 1η Σεπτεμβρίου 2017 όπου τιμήθηκαν και προβλήθηκε ως gala premiere το Our Souls at Night, οι δύο σταρ θα τα πουν και πάλι αυτή τη φορά στο χιονισμένο Σάντανς όπου ο "ερημίτης" του Χόλιγουντ, Ρέντφορντ έχει και το σπίτι του.

Όπως αναφέρει η περίληψη για το ντοκιμαντέρ της Φόντα, κορίτσι της διπλανής πόρτας, ακτιβίστρια που έχει κατηγορηθεί και ως προδότρια, ειδήμων του fitness, βραβευμένη με Oscar, η Jane Fonda έχει ζήσει μία γεμάτη ζωή με επιτυχίες, αντιπαλότητες, τραγωδίες και μεταλλαγές και όλα αυτά πάντα υπό το φως της δημοσιότητας. Ένα φιλμ λοιπόν που επιχειρεί μία εσωτερική ματιά στο μοναδικό ταξίδι ζωής και καριέρας της Τζέιν Φόντα.

*Η Jane Fonda είχε και τηλεοπτικές επιτυχίες όπως το «9 to 5» στις αρχές του ’80 και μάλιστα στην απονομή των βραβείων Emmy τον περασμένο Σεπτέμβριο εμφανίστηκε επί σκηνής μαζί με τις συμπρωταγωνίστριες της Λίλυ Τόμλιν και Ντόλι Πάρτον.

Στο μεταξύ τόσο η Φόντα όσο και η Τόμλιν κέρδισαν υποψηφιότητα από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών SAG για την επιτυχημένη κωμική σειρά Grace & Frankie του Netflix.

Η παλιά φωτ. της Τζέιν Φόντα είναι από την ανάρτηση του σάιτ deadline.com.

Eπιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ