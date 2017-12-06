Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου

Κοινωνία

Κηδείες


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε επίσης
Πάτρα: Αποχαιρέτησαν για πάντα την Ρουμπίνη ΦακάλουΑπό τη Μητρόπολη η κηδεία της
Πάτρα: Αποχαιρέτησαν για πάντα την Ρουμπίνη Φακάλου
Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο της Ρουμπίνης Φακάλου - ΦΩΤΟΑύριο η κηδεία της
Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο της Ρουμπίνης Φακάλου - ΦΩΤΟ
Τα έκαναν "λαμπόγυαλο" στην Αγίου Νικολάου- Ξήλωσαν γλάστρες και τηλεφωνικούς θαλάμους - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΕίκονες που σε κάνουν να απορείς
Τα έκαναν "λαμπόγυαλο" στην Αγίου Νικολάου- Ξήλωσαν γλάστρες και τηλεφωνικούς θαλάμους - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΜΑΣ

ΝΙΤΣΑ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ86)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

(Ηταφή θα γίνει στον κοιμητήριο Αγριλιάς Ερυμάνθου)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

Ιερέας ΧΡΗΣΤΟΣ & Πρεσβυτέρα ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΜΑΡΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΩ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΕΤΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (Εν Αμερική)

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

 

 

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/12/2017 16:37

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/467195

thebest.gr © 2017

Διαβάστε επίσης
Άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε να αυτοκτονήσει στο κέντρο της Πάτρας- Τον "έσωσε" πολίτηςΕπί της Μαιζώνος, έξω από την Καθολική Εκκλησία
Άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε να αυτοκτονήσει στο κέντρο της Πάτρας- Τον "έσωσε" πολίτης
Όλο το "παρασκήνιο" της σύλληψης του ντελιβερά στην Πάτρα με την ψεύτικη ληστεία Είναι η τρίτη υπόθεση που εξιχνιάζει η Ασφάλεια Πατρών
Όλο το "παρασκήνιο" της σύλληψης του ντελιβερά στην Πάτρα με την ψεύτικη ληστεία
42χρονος πατέρας κατέρρευσε την ώρα που μάζευε ελιές στο χωράφι τουΣτην Ηλεία
42χρονος πατέρας κατέρρευσε την ώρα που μάζευε ελιές στο χωράφι του

Αθλητισμός
Ο μοναδικός Ντίνος ΓαλανόςΙστορικό αφιέρωμα
Ολοι οι πυγμάχοι της Αχαΐας που στέφθηκαν πρωταθλητές Ελλάδας
Culture
Πάτρα: Συνεχίζονται οι παραστάσεις «Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει» Στο Επίκεντρο+
Πάτρα: Συνεχίζονται οι παραστάσεις «Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει»


Κοινωνία
Πολιτική
Το πρόγραμμα επίσκεψης Ερντογάν στην ΕλλάδαΤην Πέμπτη
Το πρόγραμμα επίσκεψης Ερντογάν στην Ελλάδα
Life&the City
«Έφυγε» ο Τζόνι Χαλιντέι, το πιο λαμπερό αστέρι της γαλλικής ροκΕξαιτίας επιπλοκών του καρκίνου στον πνεύμονα από τον οποίο έπασχε
«Έφυγε» ο Τζόνι Χαλιντέι, το πιο λαμπερό αστέρι της γαλλικής ροκ

Αγορά
Εριφύλλη Στεφανίδου – Καθρέπτα: Γιατί κατεβαίνω με τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα Στο Τμήμα Υπηρεσιών
Εριφύλλη Στεφανίδου – Καθρέπτα: Γιατί κατεβαίνω με τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα
Κόσμος
O Τραμπ αναγνωρίζει σήμερα την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ - Aνησυχία και αντιδράσειςΠροειδοποιήσεις πολλών ηγετών στην περιοχή που φοβούνται ανάφλεξη της βίας
O Τραμπ αναγνωρίζει σήμερα την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ - Aνησυχία και αντιδράσεις



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πάτρα: Αποχαιρέτησαν για πάντα την Ρουμπίνη Φακάλου Πάτρα: Αποχαιρέτησαν για πάντα την Ρουμπίνη Φακάλου
Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο της Ρουμπίνης Φακάλου - ΦΩΤΟ Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο της Ρουμπίνης Φακάλου - ΦΩΤΟ
Τα έκαναν "λαμπόγυαλο" στην Αγίου Νικολάου- Ξήλωσαν γλάστρες και τηλεφωνικούς θαλάμους - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Τα έκαναν "λαμπόγυαλο" στην Αγίου Νικολάου- Ξήλωσαν γλάστρες και τηλεφωνικούς θαλάμους - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε να αυτοκτονήσει στο κέντρο της Πάτρας- Τον "έσωσε" πολίτης Άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε να αυτοκτονήσει στο κέντρο της Πάτρας- Τον "έσωσε" πολίτης
Όλο το "παρασκήνιο" της σύλληψης του ντελιβερά στην Πάτρα με την ψεύτικη ληστεία Όλο το "παρασκήνιο" της σύλληψης του ντελιβερά στην Πάτρα με την ψεύτικη ληστεία
Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Κώστα Μπακογιάννη με τα τέσσερα παιδιά του Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Κώστα Μπακογιάννη με τα τέσσερα παιδιά του
42χρονος πατέρας κατέρρευσε την ώρα που μάζευε ελιές στο χωράφι του 42χρονος πατέρας κατέρρευσε την ώρα που μάζευε ελιές στο χωράφι του
Θλίψη σήμερα στην Πάτρα-Κηδεύονται ο Νίκος Αλεξόπουλος και η Ρουμπίνη Φακάλου Θλίψη σήμερα στην Πάτρα-Κηδεύονται ο Νίκος Αλεξόπουλος και η Ρουμπίνη Φακάλου
Μολότοφ εναντίον αστυνομικών στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο στην Πάτρα - ΝΕΕΣ ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Μολότοφ εναντίον αστυνομικών στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο στην Πάτρα - ΝΕΕΣ ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου