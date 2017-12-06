Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου

ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΜΑΣ
ΝΙΤΣΑ ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ86)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(Ηταφή θα γίνει στον κοιμητήριο Αγριλιάς Ερυμάνθου)
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Ιερέας ΧΡΗΣΤΟΣ & Πρεσβυτέρα ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΩ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΕΤΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (Εν Αμερική)
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.