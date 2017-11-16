Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

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ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

16/11/2017 09:15

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Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-11-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΔΙΟΝ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΤΩΝ 75

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΝΤΖΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΑΡΙΟΣ & ΒΑΣΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

MAΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ




ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 19-11-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΘΑΝ. ΜΑΣΣΑΡΑ

ΕΤΩΝ 92

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΣΑΡΑ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΙΔΗΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΣΣΑΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΚΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,ΠΟΛΥΒΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,

ΜΑΡΙΑ χηρα ΑΓΓ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΑ χηρα ΠΕΤΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,

ΦΩΤΕΙΝΗ χηρα ΑΠΟΣΤ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 19-11-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 80

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΑ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


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Δημοσιεύτηκε: 16/11/2017 09:15

Τυπώθηκε: 16/11/2017 21:25

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/464560

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