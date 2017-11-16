Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-11-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΔΙΟΝ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΡΙΑΣ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΝΤΖΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΑΡΙΟΣ & ΒΑΣΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
MAΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 19-11-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΘΑΝ. ΜΑΣΣΑΡΑ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΣΑΡΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΙΔΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΣΣΑΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΚΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,ΠΟΛΥΒΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,
ΜΑΡΙΑ χηρα ΑΓΓ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΑ χηρα ΠΕΤΡ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,
ΦΩΤΕΙΝΗ χηρα ΑΠΟΣΤ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 19-11-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 80
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΑ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]