Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

ΚΗΔΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΑΝΤΑΜΕΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΗΡΩ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΠΡΑΞΙΑ (ΧΗΡΑ) ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΜΑΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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