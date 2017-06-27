Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 Κηδείες - Πένθη
 

ΚΗΔΕΙΑ


ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

ΕΤΩΝ 78

 

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΑΝΤΑΜΕΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΗΡΩ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΥΠΡΑΞΙΑ (ΧΗΡΑ) ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΜΑΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 27/06/2017 11:51

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/447608?skip_cache=yes

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