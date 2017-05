Αρχαίο δράμα στο Λαύριο από τις 11 έως τις 14 Μαΐου 2017

Επιστημονική συνάντηση με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο χώρο των θεατρικών και των κλασικών σπουδών διοργανώνει στο Λαύριο, από τις 11 έως τις 14 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης των Παραστάσεων του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος (Arc-Net) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο γιορτάζει 20 χρόνια λειτουργίας.

Η επιστημονική συνάντηση συνδιοργανώνεται AP;O την Περιφέρεια Αττικής και με τη στήριξη του Δήμου Λαυρεωτικής.

Το Arc-Net, είναι ένα Δίκτυο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από 21 χώρες της Ευρώπης που σκοπό έχει αφενός τη συνεργασία πανεπιστημίων σε διεθνές επίπεδο για το συντονισμό της έρευνας που απορρέει από τις νέες κατευθύνσεις των θεατρικών και των κλασικών σπουδών και αφετέρου τη δημιουργία νέων γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης, νέων και πρωτότυπων διδακτικών μέσων και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην αρχειοθέτηση και τη διδασκαλία τους, μέσω της σύνδεσης της θεωρητικής προσέγγισης του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος με τη σκηνική πράξη και τα επιτεύγματά της.

Δραστηριοποιούμενο αδιάλειπτα για δύο δεκαετίες, είναι το μοναδικό επιστημονικό δίκτυο στο χώρο των θεατρικών και ευρύτερα των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ευρώπη, που κατάφερε να λειτουργεί σ' αυτό το βάθος χρόνου. Το Δίκτυο αυτό ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του καθηγητή Πλάτωνα Μαυρομούστακου από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και του καθηγητή Oliver Taplin από το Archive of Performances of Greek and Roman Drama του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

