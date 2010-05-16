Έφυγαν από την ζωή και θα κηδευτούν σήμερα Δευτέρα του Πάσχα

ΚΗΔΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟ
ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΩΡΑ 5 Μ.Μ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΕΊΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ
ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΟΥΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΦΩΤΙΟΣ, ΜΑΡΙΛΕΤΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Γραφείο Τελετών και μνημόσυνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι- Τηλ. 2610 454184 Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495