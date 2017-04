Πάτρα: Μήνυμα καθαριότητας από το Ποτάμι στην πλατεία Όλγας

Μέλη και φίλοι του Ποταμιού Πάτρας έδωσαν το παρόν στη παγκόσμια δράση Let’s do it World, Let’s do it Greece, καθαρίζοντας και καλλωπίζοντας μία από τις πιο πολυσύχναστες πλατείες της Πάτρας, την πλατεία Όλγας (Εθνικής Αντίστασης).

Πλαστικά σκουπίδια, σπασμένα γυαλιά, αφίσες, αλλά και γκράφιτι αποτέλεσαν το στόχο των εθελοντών που θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να στείλουν το μήνυμα ότι «το καθαρό περιβάλλον είναι υπόθεση δική μας»!

Ως Ποτάμι δίνουμε πρώτοι το παράδειγμα στην πράξη και συμμετέχουμε ως ενεργοί πολίτες στην παγκόσμια κοινωνική κίνηση για καθαρό περιβάλλον.

Ο κόσμος που παραβρέθηκε στη δράση του Ποταμιού συνεχάρη θερμά τα μέλη του, ενώ όπως εύστοχα τονίστηκε: «Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα να σβήνει συνθήματα και όχι να γράφει πάνω στους δημόσιους χώρους»!

«Αποδεικνύουμε καθημερινά ότι η θεωρία μπορεί να πετύχει όταν υπάρχει θέληση για πράξη! Γίνε η αλλαγή που περιμένεις, είναι το μήνυμα της δράσης! Ας γίνουμε λοιπόν όλοι, μέρος αυτής της αλλαγής!», σημειώνουν εμφατικά τα μέλη του Ποταμιού.

*Αξίζει να σημειωθεί ότι Το Ποτάμι είναι το μοναδικό κόμμα που συμμετείχε στη δράση Let’s do it.