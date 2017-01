Οι ASM για πρώτη φορά στην Πάτρα

Το Ροκφόρ φιλοξενεί και παρουσιάζει την hip-hop τριάδα των MC Green, FP & DJ και παραγωγού Fade, την Πέμπη 26 Ιανουαρίου για μια μοναδική εμφάνιση στα πλαίσια της επετειακής τους τουρνέ για τα 10 χρόνια ύπαρξης τους!

Οι A State of Mind (ASM) είναι οι MC's Green & FP και ο DJ/producer Fade. Αυτή η διεθνής παρέα (Καναδάς, Γερμανία, Αγγλία) έλαβε ευρεία αναγνώριση με τα singles σε συνεργασία με τον Wax Tailor: " Positively Inclined" & "Say Yes", στα album "Hope & Sorrow" και "In the Mood for Life".

Το πρώτο album των ASM' "Platypus Funk" είδε το φώς της ημέρας τον Μάρτιο του 2010 και ακολούθησε περιοδεία μαζί με τον Wax Tailor στο "Hope & Sorrow Tour". Επισκέφτηκαν σπουδαίους χώρους, όπως το μυθικό "L''Olympia" στο Παρίσι, το "Arènes de Nîmes" στη Νιμ, όπως και πολλά καλοκαιρινά φεστιβάλ όπως τα: "Solidays", "Francofolies", "Garorock" και "Vielles Charrues".

Το δεύτερο τους άλμπουμ "Crown Yard" κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2011, με προσεγμένη κινηματογραφική αισθητική που θυμίζει soundtrack της δεκαετίας του 1970 και ιδιαίτερη σοφιστικέ ενορχήστρωση που εξερευνούσε τις ρίζες του intelligent hip-hop στη μορφή του dusty funk, soul μαζί με afrobeat επιρροές.

Με αυτό το άλμπουμ περιόδευσαν σε 10 χώρες μέσα σε 15 μήνες και σε πάνω από 70 venues σε όλη την Ευρώπη.



Την σεζόν του '13-'14 οι FP και Green βρέθηκαν δίπλα στον Wax Tailor για το "Dusty Rainbow Experience Tour" & "Phonovisions Orchestra Tour", δίπλα στους Deluxe στο "Family Show Tour" και με τον Chinese Man για το "10 Years Tour of Zenith".

Παράλληλα, ο παραγωγός, Fade, αναγνωρίζεται ως ένας από τους πρωταγωνιστές MPC-maestros. Ίδρυσε τους "Jukebox Champions" και περιόδευσε παγκοσμίως για δύο χρόνια, για τις διαφημιστικές εκστρατείες της Adidas με το "Adidas All Originals" καθώς και για την Aka Professional.

Οι ASM το 2015 παρουσιάζουν στον κόσμο το "The Jade Amulet". Το ηχητικό ταξίδι του "The Jade Amulet" συνοδεύτηκε οπτικά με μια novel-comic εκδοχή της ιστορίας και τα live που ακολουθούν είναι ένα πάντρεμα ενός funked-out hip hop show με μια παραδοσιακή θεατρική παράσταση.

Το warm up DJ set της βραδιάς από τον DJ Found και τον John Se!



Ροκφόρ // 26.01.2017 // Έναρξη 20.00 // Πάτρα

Είσοδος Ελεύθερη