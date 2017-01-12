ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Στην τελική ευθεία για τη 2η Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη – Όλα τα ονόματα των συνέδρων

Στην τελική ευθεία για την δεύτερη νομαρχιακή συνδιάσκεψη βρίσκονται στην κομματική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας. Στην συνδιάσκεψη θα συμμετάσχουν 98 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις του νομού.
Η συνδιάσκεψη θα γίνει την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στο Κεφαλόβρυσο.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ:
«Την Τετάρτη 11.1.2017 ολοκληρώθηκε η εκλογή αντιπροσώπων από τις τοπικές και κλαδικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για την επικείμενη 2η Συνδιάσκεψη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ.
Η 2η Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη θα λάβει χώρα στο Κεφαλόβρυσο Αχαΐας την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017, οι εργασίες θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί και θα ολοκληρωθούν το βράδυ της ίδιας μέρας με την εκλογή της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με σημαντική συμμετοχή των μελών στο σύνολο του νομού ενώ με το ισχύον εκλογικό μέτρο 7 προς 1, εκλέχθηκαν 98 αντιπρόσωποι.»
Ακολουθεί ο κατάλογος με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους κατ’ αλφαβητική σειρά.
|ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ O.M
|ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
|ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ
|ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΚΗΣ
|ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΤΑΣΟΣ
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΝΑ
|ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΤΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
|ΒΡΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
|ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
|ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
|ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΝΕΜΟΥΤΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
|ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
|ΕΡΜΕΙΔΗ ΡΟΥΛΑ
|ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΟΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
|ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΑ
|ΒΟΥΡΛΙΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
|ΓΚΟΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
|ΔΑΓΛΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
|ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΑΪΜΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ
|ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΟΝΤΟΣ ΤΑΣΟΣ
|ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
|ΛΕΜΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΑ
|ΜΕΝΕΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΤΡΙΝΑ
|ΜΙΑΟΥΛΗ ΛΙΛΑ
|ΜΠΑΡΗ ΠΟΠΗ
|ΜΠΑΡΛΙΓΚΑ ΑΝΝΥ
|ΜΠΙΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΠΕΤΑΛΑ ΝΤΙΝΑ
|ΠΟΛΥΖΟΥ-ΤΣΟΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
|ΠΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
|ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
|ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
|ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
|ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΤΣΑΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΦΛΟΥΡΗ ΗΛΙΑΝΑ
|ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
|ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
|ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΣ
|ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΚΑΛΑΠΟΔΗ ΑΛΕΚΑ
|ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΚΑΡΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
|ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΗΙΟΣ
|ΜΑΡΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
|ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΑ
|ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ
|ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
|ΡΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΡΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ
|ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
|ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
|ΧΑΛΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
|98 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ