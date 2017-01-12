ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Στην τελική ευθεία για τη 2η Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη – Όλα τα ονόματα των συνέδρων

Πολιτική

Θα γίνει στο Κεφαλόβρυσο την Κυριακή 15 Ιανουαρίου


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε ακόμα
Πάτρα:Στο στόχαστρο απατεώνων και οι ιερείς- Ημερίδα ενημέρωσης από την ΕΛ.ΑΣ.
ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Στην τελική ευθεία για τη 2η Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη – Όλα τα ονόματα των συνέδρων Θα γίνει στο Κεφαλόβρυσο την Κυριακή 15 Ιανουαρίου
 

Στην τελική ευθεία για την δεύτερη νομαρχιακή συνδιάσκεψη βρίσκονται στην κομματική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας. Στην συνδιάσκεψη θα συμμετάσχουν 98 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις οργανώσεις του νομού.

Η συνδιάσκεψη θα γίνει την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στο Κεφαλόβρυσο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ:

«Την Τετάρτη 11.1.2017 ολοκληρώθηκε η εκλογή αντιπροσώπων από τις τοπικές και κλαδικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για την επικείμενη 2η Συνδιάσκεψη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η 2η Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη θα λάβει χώρα στο Κεφαλόβρυσο Αχαΐας την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017, οι εργασίες θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί και θα ολοκληρωθούν το βράδυ της ίδιας μέρας με την εκλογή της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με σημαντική συμμετοχή των μελών στο σύνολο του νομού ενώ με το ισχύον εκλογικό μέτρο 7 προς 1, εκλέχθηκαν 98 αντιπρόσωποι.»

Ακολουθεί ο κατάλογος με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους κατ’ αλφαβητική σειρά.

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ O.M
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΚΗΣ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΒΡΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΕΜΟΥΤΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΡΜΕΙΔΗ ΡΟΥΛΑ
ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΥΡΛΙΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΓΚΟΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΑΓΛΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΪΜΑΚΑ ΝΕΦΕΛΗ
ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΜΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΑ
ΜΕΝΕΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΤΡΙΝΑ
ΜΙΑΟΥΛΗ ΛΙΛΑ
ΜΠΑΡΗ ΠΟΠΗ
ΜΠΑΡΛΙΓΚΑ ΑΝΝΥ
ΜΠΙΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΥΖΟΥ-ΤΣΟΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΛΟΥΡΗ ΗΛΙΑΝΑ
ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΣ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΛΑΠΟΔΗ ΑΛΕΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘΥΜΗΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΑ
ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΡΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΡΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΧΑΛΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
98 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 12/01/2017 19:54

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/424452

thebest.gr © 2017

Αθλητισμός
Πυγμαχία: Σταθερή αξία η ΠΥΓΜΗΉταν τέταρτη στους άνδρες και ένατη στις γυναίκες
Πυγμαχία: Σταθερή αξία η ΠΥΓΜΗ
Culture
Ένα βιβλίο με ιστορίες - μαρτυρίες ασυνόδευτων μικρών προσφύγων - Θα παρουσιαστεί από το ΔΗΠΕΘΕ της ΠάτραςΗ εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017, στις 21.00 στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων
Ένα βιβλίο με ιστορίες - μαρτυρίες ασυνόδευτων μικρών προσφύγων - Θα παρουσιαστεί από το ΔΗΠΕΘΕ της Πάτρας
Events
Ματέο Ρέντσι: «Υπέφερα όταν έκλεισα τα κουτιά χθες τη νύχτα»Ο Ιταλός απερχόμενος πρωθυπουργός μοιράστηκε την προσωπική στιγμή στο facebook
Ματέο Ρέντσι: «Υπέφερα όταν έκλεισα τα κουτιά χθες τη νύχτα»


Πολιτική
Κοινωνία
Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝΣτις 21.00, με την Γεωργία Καλαμαρά
Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝ
Life&the City
Τα μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Πάτρας «Ηδύφως» κόβουν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τουςΤην Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 στις 20:30
Τα μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Πάτρας «Ηδύφως» κόβουν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους

Αγορά
ΕΑΣΕ / ICAP-CEO: Ανοδική η πορεία του δείκτη οικονομικού κλίματος το τέταρτο τρίμηνο του 2016Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 16 έως 31/12/2016
ΕΑΣΕ / ICAP-CEO: Ανοδική η πορεία του δείκτη οικονομικού κλίματος το τέταρτο τρίμηνο του 2016
Κόσμος
Το εστιατόριο McDonald's που βρίσκεται κοντά στην πλατεία του Αγίου Πέτρου θα διανέμει τσίζμπεργκερ στους άστεγουςΒατικανό
Το εστιατόριο McDonald's που βρίσκεται κοντά στην πλατεία του Αγίου Πέτρου θα διανέμει τσίζμπεργκερ στους άστεγους



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η πατρινή γιατρίνα...πορνοστάρ κάνει το αγροτικό της στη Σύρο - Χαμός από την παρουσία της στα επείγοντα Η πατρινή γιατρίνα...πορνοστάρ κάνει το αγροτικό της στη Σύρο - Χαμός από την παρουσία της στα επείγοντα
Πάτρα: Πέθανε στα 53 του ο πυροσβέστης Κωνσταντίνος Νικολόπουλος-Αύριο η κηδεία του Πάτρα: Πέθανε στα 53 του ο πυροσβέστης Κωνσταντίνος Νικολόπουλος-Αύριο η κηδεία του
Δυτική Ελλάδα:Νέος σεισμός 3,1 ρίχτερ-9 χλμ νοτιοανατολικά του Καστριτσίου το επίκεντρο Δυτική Ελλάδα:Νέος σεισμός 3,1 ρίχτερ-9 χλμ νοτιοανατολικά του Καστριτσίου το επίκεντρο
Νέο κύμα κακοκαιρίας από τα Δυτικά - Χιονονιφάδες στο κέντρο και στα προάστια της Πάτρας- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ πρόγνωση- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Νέο κύμα κακοκαιρίας από τα Δυτικά - Χιονονιφάδες στο κέντρο και στα προάστια της Πάτρας- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ πρόγνωση- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Δυτ. Ελλάδα: Νέος σεισμός 4,4 ρίχτερ στην Πάτρα - 7 χλμ ΒΔ του Ρίου το επίκεντρο- Tι λέει στο thebest.gr ο Άκης Τσελέντης Δυτ. Ελλάδα: Νέος σεισμός 4,4 ρίχτερ στην Πάτρα - 7 χλμ ΒΔ του Ρίου το επίκεντρο- Tι λέει στο thebest.gr ο Άκης Τσελέντης
Πάτρα: Πλημμύρισε η παλιά εθνική στον Άγιο Βασίλειο από την έντονη βροχόπτωση – Προβλήματα σε Μεσσάτιδα και Βραχνέικα – Βελτιώνεται από την Πέμπτη ο καιρός Πάτρα: Πλημμύρισε η παλιά εθνική στον Άγιο Βασίλειο από την έντονη βροχόπτωση – Προβλήματα σε Μεσσάτιδα και Βραχνέικα – Βελτιώνεται από την Πέμπτη ο καιρός
Μίνα Αρναούτη: "Οδηγούσε εκείνος, σας αρέσει δεν σας αρέσει και θα με αποζημιώσετε μέχρι τελευταίας γρατζουνιάς" Μίνα Αρναούτη: "Οδηγούσε εκείνος, σας αρέσει δεν σας αρέσει και θα με αποζημιώσετε μέχρι τελευταίας γρατζουνιάς"
ΟΑΕΔ-Δυτική Ελλάδα: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των ανέργων που προσλαμβάνονται στα νοσοκομεία-ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΑΕΔ-Δυτική Ελλάδα: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των ανέργων που προσλαμβάνονται στα νοσοκομεία-ΟΝΟΜΑΤΑ
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου
Πάτρα: Θλίψη για την Βασιλική-"Έσβησε" στα 28 της Πάτρα: Θλίψη για την Βασιλική-"Έσβησε" στα 28 της