Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 7 Ιανουαρίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα 7 Ιανουαρίου
 

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤ. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ - ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27-29

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ

ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ

02:00 πμ - πρωί

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤ. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ - ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27-29

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ

ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ

02:00 πμ - πρωί

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤ. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ - ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27-29

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ

ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ

02:00 πμ - πρωί

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤ. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ - ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27-29

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ

ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 16 - ΖΑΒΛΑΝΙ

02:00 πμ - πρωί

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ 11-13 - ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΛ. ΒΟΥΔ

Δύμης

8:00-21:00

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560

21:00-πρωί

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 18 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23932

Παραλίας

09:00-22:30

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492

Βραχνεΐκων

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

Ρίου

09:00-22:30

ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΤΗΛ. 2610-911.416

Μεσσάτιδας

09:00-22:30

ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗ ΤΗΛ.: 2610-580147

Μεσσάτιδας

09:00-22:30

ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗ ΤΗΛ.: 2610-580147

Καλαβρύτων

09:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164

Νέου Ερινεού

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 07/01/2017 11:15

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/423641

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