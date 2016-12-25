Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 82)
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΣΗΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΣΗΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΙΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ& ΣΠΗΛΙΟΣ ΝΤΙΛΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.