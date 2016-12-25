Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου

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25/12/2016 16:53

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου Κηδείες
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

(ΕΤΩΝ 82)

 

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΣΗΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΣΗΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΙΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ& ΣΠΗΛΙΟΣ ΝΤΙΛΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

 


Δημοσιεύτηκε: 25/12/2016 16:53

Τυπώθηκε: 25/12/2016 19:54

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/421971

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