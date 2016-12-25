Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου

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25/12/2016 15:42

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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ

(ΕΤΩΝ 92)

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α` ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στη ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ, στην ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ

για στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στον ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ/Τμήμα Νοσηλευτικής) ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΚΕΛΛΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ  ΦΙΛ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 70)

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

(Η ταφή θα γίνει στον Ι.Ν.Αγ Μηνά΄Β κοιμητήριο Λεύκας Πατρών)

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η ΜΗΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΑΚΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ  ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

 


Δημοσιεύτηκε: 25/12/2016 15:42

Τυπώθηκε: 25/12/2016 19:45

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/421968

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