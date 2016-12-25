Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 92)
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α` ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
(Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στη ΔΙΕΘΝΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ, στην ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ
για στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στον ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ/Τμήμα Νοσηλευτικής) ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΚΕΛΛΑ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΙΛ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 70)
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
(Η ταφή θα γίνει στον Ι.Ν.Αγ Μηνά΄Β κοιμητήριο Λεύκας Πατρών)
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΑΚΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.