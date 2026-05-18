Δήμος Πάτρας, Εκλογές 2028: S.O.S.

Ο Οκτώβριος του 2028 φαίνεται μακρινός από το Μάιο του 2026. Και πράγματι είναι. Στην κεντρική πολιτική σκηνή μάλιστα είναι προφανές ότι πολλά θα αλλάξουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές μετά τη δημιουργία νέων κομμάτων.

Επίσης είναι προφανές ότι αυτές οι αλλαγές θα φέρουν και αλλαγές στους δημοτικούς ανταγωνισμούς των μεγάλων ελληνικών πόλεων.

Είναι συνεπώς όντως ιδιαίτερα πρόωρο να συζητά κανείς στην Πάτρα τι θα σημαίνουν για την πόλη οι δημοτικές εκλογές που θα γίνουν σε 2,5 περίπου χρόνια από τώρα.

Απολύτως επίκαιρη όμως, ώριμη και αναγκαία, όχι μόνο σήμερα αλλά από χθες, είναι η συζήτηση για το τι ΔΕΝ πρέπει να υποστεί η πόλη μας στις επόμενες δημοτικές εκλογές

Εξηγούμαι για το τι εννοώ:

Μια ματιά προς τα πίσω, που είναι πάντα αναγκαία, θυμίζω ότι ο Ανδρέας Καράβολας, υπήρξε Δήμαρχος της Πάτρας για 4 θητείες.

Μεσολάβησαν Δήμαρχοι ο Κ. Φλωράτος, ο Α. Φούρας και ο Γ. Δημαράς και το 2014 ξεκινά η θητεία του στελέχους του ΚΚΕ Κώστα Πελετίδη που διαρκεί μέχρι σήμερα.

Αξίζει και πάλι κάνοντας προς τα πίσω, να δει κανείς πώς κέρδισε τις τρεις θητείες του ο Κ. Πελετίδης.

Το 2014 νίκησε τον Κ. Χριστόπουλο με 63,5%, το 2019 τον Γ. Αλεξόπουλο με 70,9% και το 2023 τον Κ. Σβόλη με 56,69%.

Άξιο εκλογικής παρατήρησης: Τα νούμερα δείχνουν ότι στην πρώτη εκλογή του η Πάτρα τον έκρινε, στη δεύτερη τον αποθέωσε και στην Τρίτη τον αμφισβήτησε.

Λογικό θα πεί κανείς λόγω πολύχρονης πια δημαρχιακής θητείας.

Δυστυχώς όμως για την πόλη δεν είναι μόνο αυτό.

Δεν «κουράστηκαν» μόνο οι δημότες της Πάτρας να ψηφίζουν Πελετίδη. «Βαρέθηκε» και η ίδια η τρίτη πόλη της Ελλάδος να περιμένει ένα μεγάλο και σημαντικό έργο από το Δήμαρχό της που να την τοποθετεί στον πυρήνα των μεγάλων πόλεων της χώρας.

Η μακρόχρονη θητεία ενός Δημάρχου είναι ταυτόχρονα ευλογία για τα οράματά του και κατάρα για τα ανεκτέλεστα έργα του.

Ο Α. Καράβολας διετέλεσε 16 ολόκληρα χρόνια Δήμαρχος της Πάτρας αλλά απεχώρησε δικαίως υπερήφανος γιατί άφησε πίσω του την ύδρευσή της, την αποχέτευσή της, τον ΧΥΤΑ της και τον βιολογικό της καθαρισμό.

Ο Κ. Πελετίδης είναι μέχρι σήμερα 12 ολόκληρα χρόνια Δήμαρχος και το παραλιακό μέτωπο της παραθαλάσσιας !!!!πόλης μας μένει αναλλοίωτα μη προσβάσιμο στους πολίτες, ο ευεργετικός σιδηρόδρομος τελειώνει τις γραμμές του στο Αίγιο, οι πρώην βιομηχανικές ζώνες της πόλης παραμένουν ερειπωμένα εργοστάσια και η διαχείριση των απορριμμάτων μας γίνεται ακόμα στην Ξερόλακα!!!.

Άρα αυτά δεν συνθέτουν ένα τεράστιο S.O.S. για τις δημοτικές εκλογές του 2028;