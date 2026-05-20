Οι εκλογές του 2027 και ο κόσμος του 2030

Μόνο με την εικόνα του καιρού λίγο πριν από τη μεγάλη καταιγίδα, μπορεί κανείς να περιγράψει τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται σήμερα στον κόσμο μας.

Οι διεθνείς ισορροπίες μεταβάλλονται, οι κοινωνίες δοκιμάζονται από νέες ανισότητες και η τεχνολογία αλλάζει με πρωτόγνωρη ταχύτητα τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ούτε η πολιτική μπορεί να μένει στάσιμη, ούτε πολύ περισσότερο να εξαντλείται σε εύκολα συνθήματα.

Γι’ αυτό και το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορούσε να είναι μια ακόμη κομματική διαδικασία με όρους παρελθόντος, αλλά μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς η Ελλάδα θα παραμείνει σταθερή, ισχυρή και έτοιμη να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Γιατί σήμερα το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι ποιος φωνάζει περισσότερο ή ποιος υπόσχεται ευκολότερες λύσεις. Είναι ποιος μπορεί να κρατήσει τη χώρα ασφαλή, θεσμικά σοβαρή και κοινωνικά όρθια στον κόσμο που αλλάζει χωρίς προειδοποίηση.

Περάσαμε είναι αλήθεια, πολύ δύσκολα χρόνια. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Την πανδημία, την ενεργειακή ανασφάλεια, τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις μεταναστευτικές πιέσεις, την ακρίβεια; Παρ’ όλα αυτά, η χώρα κατάφερε να παραμείνει σε σταθερή πορεία, να ενισχύσει τη διεθνή της θέση και να προχωρήσει σε αλλαγές που για χρόνια συζητούσαμε, αλλά κανείς δεν τολμούσε να αγγίξει.

Όποιος δουλεύει γνωρίζει ότι υπάρχουν δυσκολίες, λάθη και αστοχίες. Όμως κανείς καλοπροαίρετος δεν μπορεί να παραγνωρίσει τα σημαντικά βήματα προόδου που έγιναν. Στην οικονομία, στην ψηφιακή μετάβαση του κράτους, στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών, με παρεμβάσεις στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές, την ασφάλεια και τη δημόσια διοίκηση. Οι ανάγκες ακόμα παραμένουν μεγάλες, αλλά η προσπάθεια για βελτίωση είναι διαρκής και μετρήσιμη.

Η μεγάλη όμως πρόκληση της εποχής, δεν είναι μόνο η διαχείριση του παρόντος. Είναι κυρίως η προετοιμασία της χώρας για το νέο κόσμο που είναι ήδη μπροστά μας. Το 2030, δεν είναι μια μακρινή ημερομηνία σε κάποιον πολιτικό σχεδιασμό. Είναι σχεδόν εδώ, σαν να κοιμηθήκαμε και να ξυπνήσαμε σε μια νέα πραγματικότητα.

Και ίσως καμία αλλαγή δεν θα επηρεάσει περισσότερο τις κοινωνίες, την οικονομία και τη λειτουργία του κράτους από την τεχνητή νοημοσύνη. Δημιουργεί τεράστιες νέες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα θέτει σοβαρά ζητήματα για τα δικαιώματα, τα προσωπικά δεδομένα και την εργασία.

Γι’ αυτό η Πολιτεία χρειάζεται τα γρήγορα αντανακλαστικά, που θα της επιτρέπουν να επενδύει στη γνώση και στη θεσμική θωράκιση που θα διασφαλίζει ότι η τεχνολογία θα υπηρετεί την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία το έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να υπηρετήσει αυτή την ανάγκη.

Από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο, κρατάω κυρίως την ευθύνη της επόμενης ημέρας. Γιατί η πολιτική δεν τελειώνει στις αίθουσες. Συνεχίζεται στην καθημερινή επαφή με τους πολίτες, στην παρουσία μέσα στην κοινωνία και στη δουλειά για τις πραγματικές ανάγκες κάθε τόπου.

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για εμάς στην Αχαΐα, έναν τόπο με μεγάλες δυνατότητες αλλά και πραγματικές ανάγκες που απαιτούν σχέδιο, επιμονή και καθημερινή δουλειά.

*Η Ευσταθία Γιαννιά είναι Αντιστράτηγος εα ΕΛ.ΑΣ, Πολιτευτής ΝΔ Αχαΐας, κάτοχος MA Πολιτικές Επιστήμες.