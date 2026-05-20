“Η Πάτρα δεν αντέχει άλλο”!

Η Πάτρα, όχι μόνο δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια και άλλες ιδεοληψίες, αλλά έχει άμεση ανάγκη από επενδύσεις, από νέες θέσεις εργασίας και αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

Δυστυχώς όμως, το τιμόνι¨” της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας εξακολουθεί να κρατάει μία Δημοτική Αρχή, που όχι μόνο δεν επιδιώκει την ανάπτυξη της πόλης, αλλά διαρκώς εκπέμπει μηνύματα αποτροπής και σύγκρουσης, εγκλωβισμένη στις ιδεοληψίες της και υποταγμένη πλήρως στην κομματική γραμμή, που αντιλαμβάνεται κάθε επένδυση ως “εχθρό”.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, περί “κόλασης” για τους επενδυτές στο λιμάνι και στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, δεν συνιστούν απλώς μια ακραία ρητορική.

Αποτελούν πολιτική αντίληψη βαθιά εχθρική απέναντι στην ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια, τελικά βαθιά εχθρική απέναντι στην Πάτρα και στις ανάγκες των πολιτών της.

Το λιμάνι της Πάτρας έχει όλες τις προϋποθέσεις να μετατραπεί σε ισχυρό περιφερειακό κόμβο.

Η σύνδεση με την Ιταλία και τη Δυτική Ευρώπη, η προοπτική της κρουαζιέρας, η μαρίνα, η πανεπιστημιακή κοινότητα και η γεωγραφική θέση της πόλης, μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα οικονομική πραγματικότητα για την περιοχή.

Αυτό όμως απαιτεί σχέδιο, τόλμη και πολιτική βούληση, όχι φοβικά σύνδρομα και ιδεολογικές εμμονές περασμένων δεκαετιών.

Απέναντι σε αυτή τη στάση της δημοτικής Αρχής, χρειάζεται η διαμόρφωση ενός αρραγούς μετώπου από όλες τις δυνάμεις που υπερασπίζονται την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Χρειάζεται, μία καθαρή και θαρραλέα ενότητα που δεν θα αναλώνεται σε υπονοούμενα, δεν θα κοιτάζει μικροπολιτικές ισορροπίες και προσωπικές σχέσεις, δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο για να θολώνει το ευθύ μήνυμα που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία.

Και το μήνυμα είναι ένα: Η Πάτρα δεν αντέχει άλλη μιζέρια και άλλη “επαναστατική γυμναστική”.

Η Πάτρα είναι πολύ μεγαλύτερη από το μέγεθος μίας δημοτικής Αρχής που επί χρόνια την κρατάει μικρή, αδύναμη, άσχημη και φτωχή!

Η κοινωνία της Πάτρας περιμένει καθαρές κουβέντες και καθαρές στάσεις από ΟΛΟΥΣ.

Και η εποχή απαιτεί συσπείρωση όλων των δημιουργικών δυνάμεων, χωρίς προσωπικές ατζέντες και χωρίς πολιτικές μικρότητες.

Η Πάτρα δεν αντέχει άλλο..!